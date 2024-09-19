Десять самых выдающихся объектах ВДНХ

На странице спецпроекта к 85-летию Выставки достижений народного хозяйства появился раздел, где представлены самые высокие, большие и узнаваемые объекты, олицетворяющие историческую и культурную значимость ВДНХ.

Самый высокий павильон

Главная выставка страны — музей архитектуры под открытым небом, который объединяет на территории 49 объектов культурного наследия. Каждый достоин отдельного внимания, однако самый высокий и зрелищный — павильон №1 «Центральный». Уровень здания, включая шпиль и звезду, достигает 97 метров. Не заметить белоснежное сооружение невозможно — оно первым встречает гостей на Центральной аллее.

Павильон построен в 1950–1954 годах по проекту Георгия Щуко и Евгения Столярова. Архитектура отсылает к традиции русского классицизма, а внешний вид напоминает знаменитое петербургское Адмиралтейство.

Самая величественная скульптура

На ВДНХ представлено 40 скульптур, несущих мужской образ, и 53, отражающих женский. Самая величественная, объединяющая обе формы, — «Рабочий и колхозница». Высота композиции — 24 метра.

Скульптура — один из знаковых символов Выставки и эпохи СССР — получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. После «Рабочего и колхозницу» перевезли в Москву на ВСХВ. В наши дни композиция торжественно встречает гостей одноименного павильона, а в летнее время у основания проводятся концерты в рамках проекта «Музыка на крыше».

Самый узнаваемый фонтан

На ВДНХ посетители могут увидеть более 20 исторических фонтанов. Самыми зрелищными считаются легендарные «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», спроектированные под руководством архитектора Константина Топуридзе. Все три являются объектами культурного наследия федерального значения.

Самый узнаваемый — «Дружба народов» — считается символом ВДНХ и столицы, а также олицетворяет единство и процветание советских стран. Внешний облик выполнен в лучших традициях классического фонтанного искусства XVII–XVIII веков. Узнать архитектурный шедевр можно по золотым статуям девушек, которые представляют 16 союзных республик. Сам фонтан представляет сложную систему из почти 800 струй, высота которых достигает 20 метров. Площадь бассейна составляет 3,8 тысячи квадратных метров.

Самая крупная звезда

На Выставке собрано множество элементов архитектурного декора в виде звезд, которые украшают шпили, фасады и интерьеры исторических зданий. Самая крупная — золотая на шпиле павильона №1 «Центральный».

Восьмиметровая конструкция, выполненная из меди и покрытая сусальным золотом, была отреставрирована в 2018 году. Благодаря кропотливой работе специалистов звезда вновь сверкает на фоне неба, а лучший вид на нее открывается с Центральной аллеи. Также сияющие объекты украшают павильоны №34 «Космос», №59 «Зерно», №27 «Физкультура и спорт».

Самый монументальный горельеф

Историческими горельефами павильонов Выставки можно любоваться бесконечно. Всего на ВДНХ представлено более десяти элементов подобного архитектурного декора. Самый монументальный — горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Созданный коллективом скульпторов под руководством Евгения Вучетича, он изображает более 1,5 тысячи человек на площади 90 квадратных метров.

Горельеф обнаружили во время реставрации павильона №1 «Центральный» в 2014 году. Он сразу стал настоящей находкой, раскрывающей величие советской эпохи. Увидеть произведение советского искусства можно будет после открытия павильона в конце 2024 года.

А пока во время визита на Выставку можно обратить внимание на исторические горельефы фасада объекта культурного наследия федерального значения —павильона №15 «Радиоэлектроника и связь», посвященные битве за Сталинград и воссозданные по фотографиям прошлого века.

Самая грандиозная арка

Арки Главного, Северного и Южного входов — важная часть ВДНХ и отражение архитектурной и идеологической идеи, которая вкладывалась в организацию Выставки. Все они являются объектами культурного наследия федерального значения. Самая грандиозная — арка Главного входа высотой 32 метра. Для сравнения: Северного — чуть выше 22,5 метра, а Южного — 26,5 метра.

Арку Главного входа венчает узнаваемая скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Величественный объект является визитной карточкой ВДНХ, украшает логотип Выставки и встречает гостей, символизируя торжественность и грандиозность.

Это не только памятник советской архитектуры, но и идеальная стартовая точка знакомства с историей Выставки — в правом крыле расположен Музей ВДНХ. Вход в него стал бесплатным с 1 августа, даты 85-летия Главной выставки страны. В левом крыле находятся флагманский инфоцентр, семейный хаб, магазин сувениров и Центр московского долголетия.

Самый впечатляющий экспонат

Более 25 объектов Музейного города ВДНХ предлагают гостям познакомиться со множеством необычных, разноплановых и интересных экспонатов: как современных, так и исторических. Самый впечатляющий располагается рядом с Центром «Космонавтика и авиация». Это макет ракеты-носителя «Восток», который стал неотъемлемой частью ВДНХ. Установленный 8 июля 1967 года в честь 50-летия Октябрьской революции, он и в наши дни поражает масштабностью — высота экспоната более 38 метров. Макет стал памятником первому полету человека в космос, напоминая о подвиге Юрия Гагарина.

Самая заметная скульптура с животным

С первых лет существования Выставки анималистические скульптуры украшали павильоны и парковые зоны. Многочисленные изображения животных, созданные талантливыми художниками в советский период, во многом были связаны с политикой по развитию науки и сельского хозяйства, а также освоением территорий СССР.

Самая заметная — скульптура «Боец с быком» Н.А. Конгиссера на крыше павильона №51 «Мясная промышленность». Композиция высотой более восьми метров рассказывает о вечной борьбе человека и природы. Величавый и мощный бык удерживается на цепи мужчиной в рабочей одежде и сапогах. Образ напоминает о подвиге Геракла и его битве с критским быком, придавая скульптуре мифологическое значение.

Самый «воздушный» аттракцион

Семейный парк развлечений «Орион» круглый год приглашает посетить пять всесезонных аттракционов. Самый «воздушный» из них — новая канатная дорога, которую запустили на ВДНХ 1 августа в честь 85-летия Главной выставки страны.

«Воздушный трамвай» поднимает кабинки на высоту 32 метра, предоставляя захватывающий вид на всю Выставку. Канатная дорога — самая длинная в Москве, ее протяженность составляет 769 метров, а за час по ней могут проехать до 1000 человек. Креативная разработка и запуск осуществлены ВДНХ совместно с медиагруппой «Красный квадрат».

Самая масштабная концертная площадка

На Выставке представлены несколько атмосферных концертных площадок. Самая масштабная из них — Зеленый театр ВДНХ под открытым небом, который вмещает до 3000 зрителей и является любимым местом для проведения летних концертов, шоу и других культурных мероприятий. С 1 июня по 7 сентября здесь прошло 60 концертов и различных шоу-программ, собравших более 130 тысяч человек.