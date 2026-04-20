1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Детективный сериал «Подсудимый» со звёздами «Ронина» и «Кордона» выходит на ТВ

By T1
Фото: пресс-служба ТВ-3

В эфир телеканала ТВ-3 вышла детективная драма, рассказывающая историю следователя, который сам оказывается под следствием по обвинению в убийстве своей семьи. Этот сериал представляет собой российскую адаптацию популярной корейской дорамы «Подсудимый». Обе версии, оригинал и российская, уже завоевали признание публики и стали успешными проектами, получив высокие оценки критиков и зрителей.

Сюжет разворачивается вокруг Андрея Климова, неподкупного следователя Следственного комитета, который славится своим принципиальным подходом и готовностью браться за самые запутанные дела. Его идеальная жизнь внезапно рушится: герой приходит в себя в тюремной камере, где ему сообщают, что он обвиняется в жестоком убийстве жены и дочери. При этом последние четыре месяца его жизни стерты из памяти.

Единственной ниточкой, ведущей к разгадке, становится расследование гибели влиятельного бизнесмена, в котором сам Климов ранее подозревал его брата-близнеца. Погружаясь в попытки восстановить потерянный временной отрезок, он постепенно приближается к шокирующей правде, где переплетаются коварное предательство, глубокая личная трагедия и отчаянная борьба за восстановление своего честного имени.

Роль принципиального следователя Климова исполнил Дмитрий Паламарчук, знакомый зрителям ТВ-3 по сериалу «Ронин». Пётр Рыков, звезда сериала «Кордон», воплотил на экране образы погибшего бизнесмена и его двойника. Во второстепенных ролях задействованы Елена Вожакина, Владимир Литвинов, Антон Гуляев и другие талантливые актёры. Производством сериала занималась кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу НТВ. Режиссёром выступил Максим Бриус, сценарий написал Игорь Бедных, а операторскую работу выполнил Станислав Михайлов. Продюсерами выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Сериал состоит из 16 эпизодов.

