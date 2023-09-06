Детективный сериал про приключения домового Финника и его друзей доступен на YouTube

«Детектив Финник» – анимационный сериал от ГК «Рики» про приключения пушистого домового и его друзей в городе Берге, теперь доступен на YouTube.

Мохнатый сыщик продолжает раскрывать таинственные и загадочные происшествия в городе Берге. То вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки. Но жители могут спать спокойно, ведь на страже порядка Финник – первый в мире детектив-домовой! Этот сыщик обладает уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту друзей и всего города.

«Детектив Финник» – анимационный сериал, являющийся продолжением полнометражного фильма «Финник». Премьера картины состоялась в марте 2022 года. Более четырех недель фильм про приключения пушистого домового и его друзей, возглавлял кинорейтинги страны. Стоит отметить, что «Финник» был отмечен рядом профессиональных наград, таких как «Золотой орёл», «Икар» и др. Сериал «Детектив Финник» в конце 2022 года стартовал на СТС, а дальше проект вышел на VOD-платформах, где сегодня занимает высокие рейтинги.

С сентября 2023 года за приключениями Финника можно следить на официальном YouTube‑канале проекта. Зрителям уже доступны первые три серии. В ближайшее время на канале появятся новые эпизоды.

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