Дети «Большой перемены» прошли кастинги на «Таврида.АРТ» в Академию Игоря Крутого и другие проекты

1 июня на ВДНХ участники Фестиваля детства и юности «Большая перемена» прошли отборы кастинг-платформы «Таврида.АРТ». Из 26 участников 8 победителей получили призы от Академии Игоря Крутого, Центра поддержки «Май», бизнес-школы RMA и фестиваля «Таврида.АРТ».

В жюри отборов вошли педагоги Академии Игоря Крутого Константин Работов и Оксана Ромашкина, победительница кастинг-платформы, финалистка «Музыкального кастинга «Русской Медиагруппы» Диана Гаран, резидент Центра поддержки артистов «Май» Ирина Тонева и продюсер кастинг-платформы Татьяна Османская.

Две участницы «Большой перемены» выиграли кастинг на фестиваль «Таврида.АРТ»: Анастасия Стрелкова из Амурской области в направлении «вокал» и Анастасия Петрунина из Ивановской области в направлении «хореография». Они выступят на фестивале, который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму в бухте Капсель.

Академия Игоря Крутого вручила специальный приз – 1 год обучения в направлении «Артист эстрады» – Диане Киреевой из Москвы.

«Дети, которые принимали участие в кастинге, – очень разные, но каждый был прекрасен по-своему. У каждого свой характер, свое талант. Очень рада была видеть новых детей, и очень здорово было наблюдать за тем, как участники прошлых проектов выросли и показали себя с новой стороны», – сказала Оксана Ромашкина, преподаватель «Школы хореографии» Академии.

Анна Пермякова из Белгородской области и Полина Петрищева из Москвы получили возможность бесплатно посетить Большой творческий интенсив «Летний Вайб-2022» в Академии.

«В этом году было очень много талантливых ребят. Дети растут, подбирают интересный репертуар, развивают свои навыки, – добавляет Константин Работов, преподаватель «Вокального направления» Академии. – Хочется пожелать всем: и организаторам и участникам – успеха, удачи и еще раз поблагодарить за положительные эмоции, которые мы все получили во время сегодняшнего кастинга».

Полина Петрищева стала победительницей сразу двух кастингов: кроме приза от Академии Игоря Крутого, она получила грант на бесплатное обучение на факультете «Менеджмент в музыкальном бизнесе» от Бизнес-Школы RMA. Девушка занимается хореографией, и, по ее словам, победа – это результат упорной работы: «Я танцую с трех лет, и танцы – моя жизнь. Перед участием в любом конкурсе я провожу большую подготовку: почти все свое время занимаюсь в залах и работаю над образом, ведь то, как ты себя подаешь, – самое главное в танце. Я очень рада сразу двум призам! Спасибо членам жюри за такие высокие оценки и моей семье – за поддержку».

Центр поддержки артистов «Май» выбрал двух участниц, которых возьмет на сопровождение в дальнейшем профессиональном развитии. Ими стали вокалистка Номина Цырендылыкова из Республики Бурятия и Марина Толоян из Ростовской области.

«Из 26 участников кастингов одарены – все, это однозначно. И среди них были технически подкованные дети. Мне понравилось, что несколько участников уделили внимание народной хореографии, фольклору и очень чисто исполнили свои номера. В музыкальном направлении также были ребята с великолепными вокальными данными, слушать их выступления было очень приятно. Хотелось бы, чтобы больше участников исполняли песни на русском языке. На английском петь проще – в нем меньше согласных. Но важно, чтобы была наша «русская душа», – поделилась своими впечатлениями член жюри Ирина Тонева.

Напомним, что сотрудничество кастинг-платформы «Таврида.АРТ» с «Большой переменой» началось в 2021 году. За это время 33 школьника стали победителями кастингов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.