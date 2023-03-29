Дети из «Большой перемены» познакомились с творчеством современных поэтов

27 марта в Сочи на площадке федеральной территории «Сириус» состоялся показ резонансного поэтического проекта «Настоящие», реализованного арт-кластером «Таврида» при поддержке трека Росмолодёжь.Добро. Зрителями стали школьники, студенты и педагоги – участники «Марафона первых», посвященного старту нового сезона проекта «Большая перемена». Поэтический вечер прошел в формате концерта-диалога и включил в себя сокращенную версию постановки и последующую беседу зрителей с участниками и организаторами проекта.

«Настоящие» – спецпроект, призванный обратить внимание широкой аудитории на патриотическое творчество современных поэтов. Старт проекту был дан 24 февраля, когда звезды эстрады, общественные и политические деятели прочитали стихи, в которых нашли отражения чувства и переживания, боли и простые житейские радости людей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Белгорода.

Презентация проекта состоялась 18 марта в Москве в здании Российской государственной библиотеки, когда поэзия зазвучала голосами авторов и приглашенных артистов. После резонансного показа в Москве проект «Настоящие» ждёт тур по городам России.

Первый пункт назначения – Сочи, где 27-28 марта проходит «Марафон первых», посвященный старту четвертого сезона проекта «Большая перемена». На площадке федеральной территории «Сириус» собралось 2000 победителей предыдущих сезонов «Большой перемены», около 1000 педагогов-наставников, а также руководители, друзья и партнеры проекта. Показ «Настоящих» состоялся в рамках этого события.

Поэтический вечер «Настоящие» прошел в обновленном формате концерта-диалога. В сокращенной версии программы на сцену вышли поэты Софья Юдина, Антон Шагин, Роман Сорокин, Александр Антипов, Татьяна Коптелова, Марк Лешкевич, Алексей Шмелев, а вместе с ними и артисты – резиденты арт-кластера «Таврида» Ксения Лебедева и Василий Пасечник. Они прочитали стихи и исполнили музыкальные композиции, в которых рассказали о чувствах и переживаниях, болях и простых радостях людей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К чтению стихотворений присоединились и участники марафона – дети-победители конкурсов «Большой перемены».

После концерта участники и организаторы «Настоящих» поделились со зрителями историей создания проекта и в формате живого диалога поговорили о современной патриотической поэзии.

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