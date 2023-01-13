Дети с синдромом Дауна примут участие в «Кубке Легенд»

«Кубок Легенд» представляет футбольный детский день под названием «Наше будущее» с участием команд столичных футбольных клубов, а также детей с синдромом Дауна.

11 января 2023 года, Москва. Пятнадцатый, юбилейный, международный футбольный турнир имени Константина Ерёменко «Кубок Легенд», который состоится в Москве 10-12 февраля 2023 года, представляет детский игровой день. В пятницу, 10 февраля, на футбольное поле ДС «Мегаспорт» вместе с юными футболистами столичных футбольных клубов выйдут их знаменитые ветераны. А после этого впервые в рамках «Кубка Легенд» пройдет турнир с участием детей с синдромом Дауна, которые сыграют под руководством зарубежных и отечественных легенд футбола.

Вместе с профессиональными футболистами на поле выйдут подопечные благотворительных фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви». В турнире примут участие четыре сборные команды из Москвы и других регионов России, в состав которых войдут звезды мирового футбола и ребята с синдромом Дауна. Помимо игр, пройдут мастер-классы, фото- и автограф-сессии с легендами футбола.

Тамерлан Куриев, основатель и генеральный менеджер международного турнира «Кубок Легенд» - об участии детей с синдромом Дауна: «На этом юбилейном «Кубке Легенд» нас ждет детский день с расширенной программой, включающей два полноценных детских футбольных турнира. Первый – с участием ребят из футбольных академий московских клубов и их ветеранов, второй – детей с синдромом Дауна и звезд футбола. Для нас очень важно не только привлечь внимание общественности к таким ребятам, но и дать им возможность осуществить мечту – выйти на поле с легендарными футболистами. Хочу напомнить основополагающий девиз «Кубка Легенд» с момента его основания – «Преемственность поколений».

Егор Титов, полузащитник московского клуба «Спартак», экс-капитан сборной России по футболу, рассказал о важности взаимодействия профессиональных футболистов и молодых спортсменов: «Детский футбол в России развивается из года в год, становясь ярким явлением в спортивной жизни нашей страны. Мы стараемся поддерживать молодых и талантливых футболистов, открывать все новые площадки для тренировок по всей стране, и, конечно же, всячески привлекать внимание к подрастающим чемпионам. И все мы радуемся вместе, когда наши дети получают возможность сыграть вместе с кумирами, легендарными футболистами со всего мира, на одном поле. Такие мероприятия дают мощный виток развития молодежного спорта».

Алексей Смертин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу, обладатель Кубка России и Кубка французской лиги, чемпион Англии и обладатель Кубка Англии - о важности инклюзивных турниров для общества: «Игра в футбол становится все доступнее для людей с инвалидностью и ОВЗ. Отрадно видеть, как и “Кубок легенд” открывает двери для юных футболистов с синдромом Дауна. Российский футбольный союз совсем недавно провел совместное с фондом “Синдром любви” крупное мероприятие для подопечных фонда, и теперь можно с уверенностью сказать, что участие команд с синдромом Дауна в “Кубке Легенд” вместе с профессиональными футболистами выведет футбол для таких ребят на совершенно новый уровень!».

Для человека с синдромом Дауна футбол — больше, чем игра. Это способ научиться управлять своим телом, взаимодействовать с окружающими, быть собранным и внимательным. На футбольном поле ребята находят новых друзей, учатся работать в коллективе, проявлять инициативу, готовятся к самостоятельной жизни в социуме. Турниры по футболу, особенно взаимодействие с профессиональными игроками - прекрасный способ реабилитации, социализации ребят с дополнительной хромосомой и возможность привлечения внимания к потребностям и особенностям людей с синдромом Дауна.

Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви», поделилась ожиданиями от турнира «Кубок Легенд»-2023: «Участие в «Кубке Легенд» – уникальная возможность для ребят с синдромом Дауна не просто прикоснуться к легендам их любимого вида спорта, но и учиться у профессионалов своего дела. Подобные инклюзивные проекты - еще один способ привлечь общественность и показать еще большему количеству людей, что при правильной и своевременной поддержке ребята с синдромом Дауна способны становиться чемпионами».

Формат турнира для юных футболистов под названием «Наше будущее» нацелен на сохранение связи между молодым поколением и поколением футболистов, принесших славу отечественному футболу, а также на пропаганду здорового образа жизни, привития любви к футболу на личном примере выдающихся ветеранов.

О пятнадцатом, юбилейном, международном футбольном турнире «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко: «Кубок легенд» – международный футбольный турнир с многолетней историей, получивший поддержку Правительства Москвы и Российского футбольного союза. Это событие мирового уровня в спортивной жизни столицы, привлекающее широкое внимание любителей спорта, гостей, партнеров мероприятия, СМИ. История «Кубка Легенд» вмещает в себя более ста ярких и запоминающихся матчей, подаренных российским болельщикам легендами мирового футбола. В 2023 году турнир проводится в 15 раз. В нем примут участие шесть команд: Легенды России, Легенды Латинских стран, Легенды Африки, Легенды Европы, Легенды СНГ и сборная Звезд. Соперники в течение двух игровых дней продемонстрируют высокое футбольное мастерство.

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