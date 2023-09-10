Дети, внуки и новые соседи: телеканал ТНТ приступил к съёмкам сериала «Букины»

7 сентября официально стартовали съёмки сериала «Букины» – новой истории про продавца обуви Геннадия Букина и его семью. Производством проекта занимается «Кинокомпания Братьев Андреасян», к своим ролям вернётся основная четвёрка актёров.

В центре сюжета сериала «Букины» – супруги Гена и Даша, которые наконец-то отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, внезапно решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. И всё бы ничего, но новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.

В сезоне ожидается 10 серий с 24-минутным хронометражём. Сериал выйдет за привычные рамки жанра ситкома и будет представлять собой более свободную комедию, существующую во многих локациях и «жонглирующую» разными видами юмора: от пантомим и каламбуров до едкой сатиры и тонкого сарказма.

К своим ролям в сериале вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин и Дарья Сагалова. Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны («Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх», «Звёздный суд»), а также Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер и Елизавета Анистратова. Креативные продюсеры – Александр Вялых, Иван Новиков и Андрей Никифоров. Генеральные продюсеры – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Борис Ханчалян. Режиссёр – Гарик Петросян («Слон», «Звёздный суд»).

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