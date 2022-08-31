Детская литература на ММКЯ

Российская государственная детская библиотека – куратор секции «Детская литература» 35-й Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет 2-5 сентября 2022 года в Гостином дворе приглашает на встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, на мастер-классы и лекции, на квизы и квесты. На двух площадках – «Детская сцена» и «Детская мастерская» состоится более 70 мероприятий.

С читателями встретятся писатели Андрей Усачёв, Анастасия Орлова, Дмитрий Емец, Виктория Ледерман, Наталия Волкова, Кристина Кретова, Маша Трауб, Лада Кутузова, Александр Снегирёв, Лариса Романовская, Анна Игнатова, Татьяна Стамова, Александра Калинина, Алексей Зайцев, Марина Тараненко, Дарья Герасимова, Елена Усачёва, Анна Гончарова, художники-иллюстраторы Ольга Ионайтис, Ольга Монина, Лена Булай, Наташа Югай, Роман Беляев, Дарья Герасимова, режиссер Виктория Фанасютина, блогер Петр Земсков.

Состоится презентация нового журнала для детей «Думай kids». Также будет работать выставка иллюстраций молодых художников к произведениям классических и современных отечественных поэтов, пишущих для детей. Кроме этого библиотека представит книги, вошедшие в топ-лист, составленный Экспертным советом по детской литературе при Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации.

РГДБ вновь проведет благотворительную акцию «Подари ребенку книгу», во время которой можно будет купить новые книги и передать их библиотекам.

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