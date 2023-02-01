Ребенку нужно бегать и ползать, чтобы быстро расти и иметь замечательный иммунитет. Потому на улице, в парке, детском саду и жилищном комплексе необходимо оформить для него специальное место для проведения досуга. Сконструированные высококвалифицированными специалистами городки и площадки детские станут великолепным решением. Они созданы из высококачественных и надёжных материалов, таких как металл, качественный пластик и натуральная древесина.

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Из каких элементов могут состоять детские игровые комплексы и площадки?

Детские игровые площадки и комплексы могут содержать:

Гимнастические кольца. Замечательный тренажер для тренировки. Детишки любят на них болтаться и это хорошо для спины и способствует правильному развитию.

Канатные дорожки. Их обожают девочки и мальчики любого возраста, и занятия на них полезны для гармоничного развития крупной моторики, как и вышеперечисленные предметы объекта.

Турник. Он тоже укрепляет мышцы спины, вдобавок замечательное решение для лечения и профилактики болезней позвоночника.

Разноплановые лестницы. Об их пользе наслышан, пожалуй, каждый. Спускаясь и поднимаясь, малыш развивает большое количество мышц.

Скалодром. Активные и любопытные дети точно обратят на него внимание. Маленькие скалолазы получат массу хороших эмоций, подымаясь на саму вершину.

Песочница. Основная часть каждого парка. Это волшебное место манит мальчиков и девочек любого возраста, даже серьезные папы и мамы не откажутся полепить в ней куличики, фигурки животных, замки и другие.

Качели. Это непременный элемент зоны отдыха. Их предпочитают не только дети, но и взрослые: мама, приглядывающая за маленьким непоседой, сможет качаться на качели и помимо этого прекрасно провести свободное время.

Разноплановые горки. Сложно найти отпрыска, который бы негативно к ним относился. Горки изготавливаются с учётом требований безопасности.

Расположение детского игрового комплекса

Рекомендации по подбору местоположения:

Если же у вас крохотные детишки, то лучше установить конструкцию поближе к дому, потому как маленькие крохи должны всегда гулять под присмотром. Для детей постарше наилучшим вариантом будет ее установка подальше от места отдыха взрослых.

Поблизости с данной конструкцией не должно произрастать низких деревьев, кустов, так как во время игры непоседы смогут нечаянно травмироваться.

Подбирая место для детской площадки, также необходимо знать, что она не должна размещаться на солнцепеке, иначе изделие станет накаляться, помимо этого, на ней днем дети не станут играть из-за жары. Стоит знать, что сильно затемнённое место — тоже не лучший вариант для организации досуга чада.

Где можно заказать качественные игровые комплексы?

На сайте https://www.shelby-ltd.ru/catalog/monsters помимо огромного модельного ряда игровых детских площадок, вас удивит бюджетная стоимость и надежная продукция. Профессиональные консультанты с радостью ответят на вопросы и помогут с оформлением покупки. Незначительная сумма, затраченная на заказ спортивного комплекта, непременно окупится, так как чадо будет развиваться здоровым и активных, благодаря чему можно сэкономить на лекарствах. Не нужно экономить на здоровье ребенка, активный досуг на улице подарит ему хорошее здоровье и отличное настроение!

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