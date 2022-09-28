Детские праздники на кораблях Yacht Event

Команда двух знаковых кораблей – ресторанов на воде «Чайка» и «Ласточка» открывает сезон детских праздников! Yacht Event гарантирует погружение в мир детских фантазий с головой!

Декор в стиле Гавайской вечеринки на детский день рождения

Праздник может быть организован в стиле подводного мира с крабом Себастьяном, вселенной Аквамена, пижамной вечеринки с дождем из конфетти и пряничным человечком, или гавайского карнавала, где витает аромат экзотических фруктов.

Все, что так любят дети, сбывается на роскошных яхтах в центре Москвы!

Красочные шоу и танцы, аниматоры, веселящие ребенка и его друзей, фотозона, основой которых может быть что угодно – от конфеток M&M’s до тропического острова – на палубах Yacht Event нет ничего невозможного! А детское меню, составленное бренд-шефом Доменико Филиппоне специально под тематику праздника, порадует каждого юного гостя!

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