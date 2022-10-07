Детский межрегиональный Форум классического искусства стартовал в Белгородской области

5 октября в Старом Осколе в рамках открытия Детского межрегионального Форума классического искусства, посвященного 150-летию со дня рождения Александра Скрябина, состоялся масштабный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского.

Межрегиональный форум классического искусства проходит в Белгородской области уже в третий раз при финансовой и организационной поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Он был инициирован старооскольской детской музыкальной школой № 5 с целью создания уникальной творческой площадки для общения одаренных детей из разных регионов страны с выдающимися музыкантами и художниками, а также популяризации культурного наследия великих русских композиторов. В этом году Форум был представлен на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив и второй раз оказался в числе победителей.

«В который раз у нас соберутся самые одарённые юные исполнители из разных уголков России и профессиональные музыканты. На две недели Старый Оскол превратится в праздничную столицу творчества и талантов, объединившую настоящий и будущий цвет российской классической музыки. Уникальной станет и тема посвящения форума выдающемуся русскому композитору Александру Николаевичу Скрябину. В своё время он стал новатором среди русских композиторов, использовав световое обозначение в музыке. Уверен, его символизм в произведениях получит талантливую интерпретацию у юных исполнителей, — отметил в своем обращении Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — От лица всех белгородцев, влюблённых в музыку, благодарю Благотворительный фонд Алишера Бурхановича Усманова «Искусство, наука и спорт» за большой вклад в развитие и популяризацию классического искусства и организацию этого удивительного, зрелищного праздника».

Во дворце спорта «Аркада» собрались более 700 человек, чтобы услышать выдающихся музыкантов. Для гостей мероприятия была исполнена «Поэма огня» («Прометей») Скрябина, причем прозвучала она в том виде, как ее задумывал композитор — с цветомузыкой. Для этого художник по свету Евгений Тома объединит MIDI-клавиатуру со световым оборудованием в соответствии с авторским видением и таким образом воссоздаст подобие Clavier à lumières. Этот инструмент был разработан композитором специально для исполнения «Прометея», где им в партитуре помимо оркестровых партий отдельно выписана партия света (Luce), зафиксированная нотами, каждой из которых по Скрябину соответствует определенный цвет.

«На самом деле художником по свету является сам Александр Скрябин. Мне предстояло взять все его мысли, идеи и соединить с современными техническими средствами», — отметил Евгений Тома.

«Прометея» исполнили: Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского (художественный руководитель — Владимир Федосеев), Камерный хор имени С.В.Рахманинова (руководитель — Владимир Козляков), лауреат I Международного конкурса пианистов имени А.Н.Скрябина Дмитрий Каприн (фортепиано), Тимур Халиуллин (партия органа), Светлана Соломонян (партия света). За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Денис Лотоев, с успехом сотрудничающий с БСО им. П.И.Чайковского уже более 25 лет.

«В этом году форум приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского музыканта Александра Николаевича Скрябина, который вошел в историю мировой культуры как удивительный новатор. Мы, составляя программу форума, хотели, чтобы его события принесли новые интересные впечатления не только нашей постоянной профессиональной публике, но и тем, кто присоединится через прямые трансляции», — сказала на открытии форума руководитель проекта «Класс от маэстро» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Юрате Юшкявичюте.

Скрябинский опус прозвучал во втором отделении концерта. В первом отделении был исполнен Концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор современника Скрябина — Сергея Рахманинова, 150-летие со дня рождения которого музыкальная общественность отметит в следующем году. Солист — Дмитрий Каприн.

Помимо этого, на открытии Форума была представлена передвижная выставка из государственного мемориального музея А.Н.Скрябина, посвященная творчеству мастера.

Межрегиональный форум классического искусства включает в себя три направления: образовательная, концертно-выставочная и дискуссионная программы. В рамках проекта запланированы лекции, семинары, конференции, круглые столы и творческие встречи с известными деятелями искусства, ведущими мастерами классического искусства по специализациям скрипка, виолончель, флейта, кларнет, фортепиано, труба, валторна, изобразительное искусство. Участниками Форума в этом году станут более ста детей. Юные художники смогут продемонстрировать свои картины в конкурсной выставке, посвященной творчеству выдающегося композитора. В рамках Форума также пройдут занятия в области креативных индустрий (фотография, видеоблогинг).

20 ноября Межрегиональный форум классического искусства, посвященный 150-летию со дня рождения А.Н. Скрябина, завершится масштабным Гала-концертом участников и выступлением детского сводного симфонического оркестра Форума.

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