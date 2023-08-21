9 сентября Детский музыкальный театр юного актера открывает театральный сезон на Новой сцене на Чистых прудах мюзиклом «Республика ШКИД» по повести Г. Белых и Л. Пантелеева. Мюзикл «Республика ШКИД» — это живая документальная история о жизни и воспитании детей в 20-е годы прошлого столетия. Персонажи спектакля — реально существовавшие люди, сверстники наших юных актеров. Наш спектакль – эта история страны, воплощенная на сцене юными актерами, выполняет важнейшую миссию по образованию, эстетическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения.

До Нового года зрителям покажут три премьеры.

В рамках режиссерской лаборатории, которую ежегодно организовывает и проводит Фонд поддержки детского творчества «Театр и дети» при поддержке Министерства культуры РФ и ДМТЮА, на сцене «Экспромт» покажут две премьеры.

21 и 22 октября - музыкальный спектакль «Страшно добрый волк» по пьесе Михаила Бартенева «Тук! Тук! Кто там?». Это современная интерпретация всеми любимой народной сказки «Волк и семеро козлят».

Это дебютный спектакль молодого режиссера-постановщика спектакля Светланы Кочетковой. Юные зрители увидят, как маленькие, умные, задорные, бесстрашные козлята Беня и Маня дадут отпор Волку, который на самом деле совсем не страшный, а очень добрый и общительный.

В конце ноября - музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» по знаменитой сказке Александра Сергеевича Пушкина. Режиссеры спектакля - Андрей Рогожин и Ольга Лаврёнова.

А в преддверии Нового года, 16 и 17 декабря, на Новой сцене Детского музыкального театра юного актера пройдут премьерные показы красочного музыкального шоу-спектакля «Школа Снежной королевы»,который расскажет о новых приключениях Кея и Герды.

В основу спектакля легла известная детская сказка Вадима Коростылёва «Школа Снежной королевы». Режиссер-постановщик спектакля - Андрей Крючков. Музыку к спектаклю написал композитор Jonny Dav.

До встречи в новом театральном сезоне!

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