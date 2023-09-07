Детский музыкальный театр юного актера приглашает на празднование Дня города Москвы

9 и 10 сентября Москва отметит 876-й день рождения, и артисты театра ДМТЮА приглашают присоединиться к празднику!

9 сентября в 12:00 в Детском музыкальном театре юного актера на сцене «Экспромт» состоится концертная программа «А я иду, шагаю по Москве». Ведущие артисты театра споют для вас любимые советские песни.

А 10 сентября в 12:00 на сцене на Малой Дмитровке прозвучит музыкальная программа «Споемте, друзья!» по произведениям классиков советской песни. В концерте примут участие юные актеры и выпускники театра.

Мероприятия бесплатные.

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