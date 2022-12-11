Детский мюзикл по произведениям К.И. Чуковского впервые представят в «Зарядье»

18 декабря в Концертном зале «Зарядье» – Большой зал, состоится премьера детского мюзикла, посвященная главному детскому поэту страны Корнею Ивановичу Чуковскому, которому в этом году празднуется 140 лет со дня рождения. «Сказочник большой страны» - так называется мюзикл в честь писателя, на чьих стихотворных сказках выросло несколько поколений. Эта светлая история, рассказанная с помощью музыки и танца детьми, вернет даже самого серьезного взрослого в собственное детство.

«Муха-Цокотуха», «Доктор Айболит», «Мойдодыр», «Телефон», «Бармалей» — вот только несколько известных каждому ребенку и взрослому сказок, на основе которых и создано отдельное цельное произведение, мюзикл «Сказочник большой страны». Спектакль сделан в уникальном жанре: это и мюзикл, и «сказка под музыку», и «сказка с хором», и собственно спектакль, в котором зритель слышит фрагменты биографии детского писателя.

Главное действующее лицо – Сказочник Чуковский, роль которого исполняет артист театра и кино Андрей Финягин. Самая классическая подача стихов (за которой стоит Школа-студия МХАТ и курс Олега Ефремова, выпускником которого был Финягин). Самые узнаваемые стихи. И самая живая и органичная история, погружающая в светлые моменты детства, и рассказанная с помощью музыки и танца. 70 детей-артистов самого известного коллектива, Большого детского хора им. В.С. Попова, исполняют в мюзикле все музыкальные и танцевальные номера. С детьми занималась и ставила авторские танцы профессиональный балетмейстер - Светлана Иванова, педагог-хореограф, лауреат многочисленных международных танцевальных конкурсов. Не каждый профессиональный взрослый артист способен без фонограммы танцевать и играть на сцене, однако в мюзикле Большой детский хор танцует и поет живым звуком.

В спектакле звучат стихи Чуковского и песни исключительно на его стихи - никаких импровизаций со всеми любимыми текстами. Уникальный музыкальный материал кропотливо подобран художественным руководителем хора, заслуженным артистом России Анатолием Кисляковым.

Фото предоставлено БДХ им. В.С. Попова с репетиции мюзикла

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