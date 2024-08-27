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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«девочка»: TOBE с радостью представляет свой новый сингл

editor
By editor
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TOBE

TOBE с радостью представляет свой новый сингл «девочка», который стал музыкальным воплощением глубоких переживаний и эмоций. Эта песня исследует уникальную тематику, подчеркивая, что в каждой взрослой женщине навсегда остаётся маленькая девочка с простыми и добрыми желаниями — желаниями внимания, милых радостей, красоты и любви.

Глубокий и трогательный текст погружает слушателя в атмосферу уединённого внутреннего мира. В процессе создания композиции TOBE стремился передать ощущение невидимого, скрытого от внешнего мира детства, где царят светлые мечты и надежды.

В этом треке исполнитель выступает в роли хранителя искреннего чувства, периодически обращаясь к незримому другу, который, как он просит, должен бережно относиться к любви. Если любовь не сбывается, TOBE призывает отпустить девушку, чтобы она могла стать счастливой с другим. В его интерпретации добрый герой всегда заботится о том, чтобы отношения строились на искренней любви, потому что псевдочувства могут ранить женское сердце.

Музыкальное оформление «девочки» стало изящной формой: кроме акустической гитары и классического фортепиано, в записи используются старое детское пианино и калимба, что добавляет дополнительный шарм и уникальность звучанию. Вместо привычного классического ритма композиция предлагает перкуссионные инструменты и оркестровые барабаны, создавая новые текстуры и эмоциональную насыщенность.

«девочка» — это не обычный трек, но скорее музыкальное напоминание, позволяющее каждому серьезному взрослому вспомнить о своей тайной детской частичке, которая так часто теряется в суете взрослой жизни.

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