«Девушки с Макаровым» возвращаются на ТНТ с пятым сезоном

На ТНТ состоится премьера: на канал возвращается комедийный хит «Девушки с Макаровым» производства Norm Production по заказу Comedy Club Production. В новом сезоне зрителей ждёт неожиданное развитие линий любимых героев, а также финал, который обещает быть грандиозным. К своим ролям в проекте вернутся Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева и Елена Полянская.

В новом сезоне майор Макаров (Павел Майков) столкнётся с самым трудным испытанием в своей жизни, с которым не сравнится ни один бандит, ни одна перестрелка, ни самая жестокая ОПГ – Макаров становится отцом. И вместе с Лерой (Наташа Бардо) проходит все трудности молодых родителей: выбор имени малыша, бессонные ночи, грязные памперсы и даже плохой музыкальный вкус наследника. В паре Туркиной (Алевтина Тукан) и Криминалиста (Дмитрий Лысенков) происходит разлад, Денису предлагают повышение в Питере. И в семье начинается спор: чья карьера важнее. И вообще, что важнее: карьера или любовь.

Попова (Владислава Ермолаева) продолжает счастливые отношения с Семеном (Кузьма Сапрыкин), но узнает тяжелую ношу девушки популярного актера: это и сумасшедшие фанатки, и навязчивые папарацци и тесть, который работает вместе с тобой. Прожив с Вербой (Елена Полянская) год Дежурный (Андрей Пынзару) решается на серьезный шаг – он решает стать опером. Верба всячески поощряет стремление любимого, потому что один оперативник в семье хорошо, а два лучше. Синицкая (Валерия Астапова) продолжает нести службу с пистолетом и помадой в руках, но постепенно начинает задумываться, а верно ли она выбрала профессию.

Главной проблемой в районе Бутово становится новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву. Перед всеми оперативниками стоит задача найти и обезвредить трафик, к расследованию подключается даже ФСБ.

Помимо пятёрки исполнителей главных ролей, к своим ролям в проекте вернутся Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий Лысенков, Никита Тарасов, Наташа Бардо, Андрей Пынзару и Кузьма Сапрыкин. Кроме того, с камео в финальном сезоне появится Настасья Самбурская.

«В финальном сезоне наши герои взрослеют, меняются, у них появляются новые цели. Практически каждого из них мы покажем в том направлении, в котором зритель их ещё не видел. Взять хотя бы главного героя. Суровый Макаров становится отцом. Такого Павла Сергеевича зритель еще точно не видел. И самое главное: это финал!», – рассказывает креативный продюсер проекта Тимур Корепанов.

«Я с нетерпением жду выхода нового сезона – буду смотреть с удовольствием. Наша история с Макаровым развивается интереснейшим образом: сначала моя героиня беременна, потом рождается ребенок. Герои повзрослели, они поменялись – и в этом вся прелесть. Мне очень понравилось, как заканчивается финальный сезон. Я думаю, что огромному количеству зрителей будет над чем посмеяться и во многих моментах они смогут узнать себя», – говорит актриса Наташа Бардо.