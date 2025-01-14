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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Девушки с Макаровым» возвращаются на ТНТ с пятым сезоном

editor
By editor
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девушки с макаровым

На ТНТ состоится премьера: на канал возвращается комедийный хит «Девушки с Макаровым» производства Norm Production по заказу Comedy Club Production. В новом сезоне зрителей ждёт неожиданное развитие линий любимых героев, а также финал, который обещает быть грандиозным. К своим ролям в проекте вернутся Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева и Елена Полянская.

В новом сезоне майор Макаров (Павел Майков) столкнётся с самым трудным испытанием в своей жизни, с которым не сравнится ни один бандит, ни одна перестрелка, ни самая жестокая ОПГ – Макаров становится отцом. И вместе с Лерой (Наташа Бардо) проходит все трудности молодых родителей: выбор имени малыша, бессонные ночи, грязные памперсы и даже плохой музыкальный вкус наследника. В паре Туркиной (Алевтина Тукан) и Криминалиста (Дмитрий Лысенков) происходит разлад, Денису предлагают повышение в Питере. И в семье начинается спор: чья карьера важнее. И вообще, что важнее: карьера или любовь. 

Попова (Владислава Ермолаева) продолжает счастливые отношения с Семеном (Кузьма Сапрыкин), но узнает тяжелую ношу девушки популярного актера: это и сумасшедшие фанатки, и навязчивые папарацци и тесть, который работает вместе с тобой. Прожив с Вербой (Елена Полянская) год Дежурный (Андрей Пынзару) решается на серьезный шаг – он решает стать опером. Верба всячески поощряет стремление любимого, потому что один оперативник в семье хорошо, а два лучше. Синицкая (Валерия Астапова) продолжает нести службу с пистолетом и помадой в руках, но постепенно начинает задумываться, а верно ли она выбрала профессию.

Главной проблемой в районе Бутово становится новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву. Перед всеми оперативниками стоит задача найти и обезвредить трафик, к расследованию подключается даже ФСБ. 

Помимо пятёрки исполнителей главных ролей, к своим ролям в проекте вернутся Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий Лысенков, Никита Тарасов, Наташа Бардо, Андрей Пынзару и Кузьма Сапрыкин. Кроме того, с камео в финальном сезоне появится Настасья Самбурская.

«В финальном сезоне наши герои взрослеют, меняются, у них появляются новые цели. Практически каждого из них мы покажем в том направлении, в котором зритель их ещё не видел. Взять хотя бы главного героя. Суровый Макаров становится отцом. Такого Павла Сергеевича зритель еще точно не видел. И самое главное: это финал!», – рассказывает креативный продюсер проекта Тимур Корепанов.

«Я с нетерпением жду выхода нового сезона – буду смотреть с удовольствием. Наша история с Макаровым развивается интереснейшим образом: сначала моя героиня беременна, потом рождается ребенок. Герои повзрослели, они поменялись – и в этом вся прелесть. Мне очень понравилось, как заканчивается финальный сезон. Я думаю, что огромному количеству зрителей будет над чем посмеяться и во многих моментах они смогут узнать себя», – говорит актриса Наташа Бардо.

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