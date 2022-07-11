Деятели культуры и искусства вошли в состав Жюри конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие»!

С 15 июня по 20 июля 2022 года благотворительный фонд Оксаны Федоровой проводит II Международный онлайн-конкурс для юных музыкантов в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

На конкурс уже поступило более 200 работ из разных уголков России – от Дальнего Востока до Крыма, а также из Беларуси, наибольшее количество участников выбрали для своих выступлений произведения П. И. Чайковского, C. В. Рахманинова и Д.Д. Шостаковича. Условия участия максимально просты – достаточно загрузить видеозапись исполнения произведений композиторов, которым посвящен проект, сделанную в период с 1 сентября 2021 года по 1 июля 2022 года на сайте музыкальноепутешествие.рф, заполнив все поля. Итоги конкурса будут объявлены 15 августа 2022 года и размещены на сайте проекта.

Оценивать творческие работы участников будет Жюри под председательством президента фонда, Мисс Вселенной, телеведущей и певицы Оксаны Федоровой, в качестве почетных экспертов и гостей примут участие: Михаил Брызгалов, заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор Российского национального музея музыки, Александр Лазарев, заслуженный работник культуры РФ, директор Мемориального музея А.Н. Скрябина и Мария Веденяпина, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по русскому языку, директор Российской государственной детской библиотеки.

В состав Жюри вошли известные деятели культуры и искусства, музыканты и педагоги:

Аскар Абдразаков, Заслуженный артист России, народный артист Башкортостана. художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета;

Виктор Коротич, Заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания (2010), лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2020 год, лауреат Национальной оперной премии «Онегин» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2018), лауреат 24-го Международного конкурса певцов в Клермон-Ферране (2015), дипломант VIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (Санкт-Петербург, 2011);

Георгий Мигунов, лауреат международных конкурсов, концертмейстер вокальной кафедры МГК им. Чайковского и ЦОП им. Галины Вишневской;

Павел Солдатиков, скрипач, композитор, художественный руководитель музыкального коллектива «ART-COLLAGE», артист БСО им. П.И. Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей, член Международного общества музыкального образования при UNESCO;

Михаил Крылов, композитор, поэт, член Союза журналистов Санкт-Петербурга, музыкальный продюсер проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», художественный руководитель театра «Килизэ»;

Татьяна Назаревская, директор АНО центр развития детства и юношества «Твоя природа», преподаватель по классу фортепиано ДМШ АМУ при МГК им. П. И. Чайковского;

Зара Кружкова, директор Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского;

Зоя Королёва, первый заместитель директора по учебно-методической работе Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова;

Валерий Яковлев, директор Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова

Андрей Алексеев-Борецкий, дирижер академического хора, преподаватель кафедры История зарубежной музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова; главный специалист Кабинета (музея) истории Санкт-Петербургской консерватории; специалист Концертно-просветительского отдела филиала Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства «Шереметевский дворец — Музей музыки»;

Владимир Потанский, оперный певец (тенор), лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашённый солист Венской Государственной Оперы, член Международного союза музыкальных деятелей, член Российского музыкального союза, член Российской общенациональной секции Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО.

Конкурс направлен на поддержку юных музыкантов и популяризацию национальной классической музыки. На конкурс принимаются записи выступлений, отражающие мастерство исполнения произведений композиторов, которым посвящены тематические выпуски «Музыкальная Москва» и «Музыкальный Петербург»: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина, С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, Н.Г. Рубинштейна, С. И. Танеева и Д.Д. Шостаковича. Участники могут представить работы в разных жанрах, основное условие — видеозаписи должны быть выложены в свободном доступе на видео-платформах или социальных сетях с указанием имени исполнителя и названием произведения, сделанные не ранее 1 сентября 2021 года.

Победители будут определены по 2 номинациям: инструменталисты и вокалисты в 3 возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. Вместе с Дипломами и памятными подарками победители получат возможность выступить на концертах в Москве в августе, сентябре и октябре 2022 года, а также войдут в число претендентов на получение именной стипендии от Фонда Оксаны Федоровой, которая впервые будет вручаться талантливым юным музыкантам в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в 2022 году.

Официальный сайт проекта https://музыкальноепутешествие.рф .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.