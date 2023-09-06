Аргентинский футболист Лионель Месси устроил настоящий «футбольный бум» в США после своего перехода в клуб «Интер Майами».

Месси с первых же матчей начал забивать голы за клуб из Флориды в «промышленных масштабах», и на его матчи люди начали собираться, словно на концерт какой-то рок-звезды. Причем речь не только об обычных обывателях и любителях футбола, но и об известных представителях других сфер – кино, музыки, политики и прочих.

Вот и на крайний поединок «Интера Майами», в котором команда Месси противостояла футбольному клубу «Лос-Анджелес» на выезде, на стадионе в Калифорнии собралась настоящая «богемная тусовка». На трибунах были замечены голливудский актер Леонардо Ди Каприо, певица Селена Гомес, актеры Оуэн Уилсон, Джеррард Батлер и Уилл Феррелл, а также принц Гарри со своей женой Меган Маркл. И это лишь самые известные представители «VIP-списка».

Месси не разочаровал звездных гостей – его команда выиграла со счетом 3:1, а сам аргентинец записал на свой счет две результативные передачи. А главное – «Интер Майами» значительно улучшил свои шансы на выход в плей-офф текущего сезона. Ведь до прихода Месси клуб из Флориды находился на последнем месте в своей конференции. А сейчас, после серии удачных результатов положение «Интера» улучшилось. И, в частности, эксперты известной беттинг-компании Bet Boom, в линии которой всегда есть актуальные котировки на футбол, уже значительно больше верят в попадание команды в плей-офф. Сейчас, если скачать betboom на андроид в виде удобного мобильного приложения, то можно убедиться в том, что вероятность попадания команды Месси в список участников решающих баталий за Кубок МЛС возросла до отметки в 45% шансов. А еще несколькими неделями ранее этот показатель был равен лишь 20%.

Также стоит отметить, что свои промокоды бет бум поклонники таланта Месси могут использовать и для пари на то, что аргентинец станет лучшим бомбардиром текущего сезона МЛС. Правда, здесь Лионелю придется сильно постараться, чтобы обогнать конкурентов, которые начали сезон с самого начала, а не со второй половины, как сам Лео. И не удивительно, что букмекеры пока что дают Месси лишь 9% шансов на завоевание индивидуального титула.

Зато по итогам года в коллекции аргентинца обязан появиться очередной «Золотой мяч». Это главная персональная награда в мировом футболе, и у Месси в коллекции уже семь таких статуэток, что делает его главным рекордсменом по данному показателю.

Свой очередной приз Месси рассчитывает (и вполне небезосновательно, исходя по котировкам беттинг-аналитиков) получить не столько за свой феерический дебют в составе «Интера Майами», сколько за достижение, датированное концовкой прошлого календарного года, когда Лионель в составе сборной Аргентины завоевал титул чемпиона мира. И в той команде Лео был не только капитаном, но и человеком, который непосредственно влиял на результат практически в каждом матче на турнире.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.