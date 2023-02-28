DIANOVA провожает холодную зиму танцевальным релизом «Опасная»

28 февраля певица DIANOVA провожает холодную зиму танцевальным релизом. Артистка представила ремикс на свою песню «Опасная» совместно с популярными российскими диджеями Slider & Magnit. Именно они когда-то сделали всеми известный официальный ремикс на песню Ивана Дорна «Бигуди», который получил народное название «Лова Лова», а также известные своими работами с поп-звездами: Dan Balan, L'One, Quest Pistols, Юлей Савичевой, Ириной Дубцовой, Марселем, Настей Задорожной.

Это первая танцевальная работа в творчестве артистки. DIANOVA еще ищет свой музыкальный стиль и не боится экспериментировать, пробует разные жанры.

«Я называю этот ремикс «ночной». Первую версию песни можно включить днем, словить релакс, а вечером включить погромче ремикс и зажечь, танцевать, чувствовать скорость за рулем. "Опасная" просила дать ей еще одну жизнь - ночную. Ночь - это самое время для опасных и головокружительных чувств. Я решила придать этой песне новый оттенок соблазна. Даже в обложке к новому релизу мы играем с цветом. Это новая, но не менее привлекательная опасная!», – рассказывает DIANOVA о ремиксе.

Сингл получился настроенческим, и на него уже снят клип, который готовится в ротацию на музыкальные ТВ каналы. Во время фотосессии для обложки трек послушал селебрити-фотограф Альберт Плехов и предложил снять музыкальное видео. В портфолио Альберта входят такие работы как: клип Стаса Пьехи на песню «Без тебя», Гузель Хасановой «Свет простых фонарей», Артема Катчера - «Дружба», которые собрали миллионные просмотры в сети. Главную мужскую роль в музыкальном видео «Опасная» для проекта DIANOVA исполнил бывший участник группы Quest Pistols харизматичный темнокожий танцовщик Вашингтон.

Зажигательный ремикс можно услышать на всех цифровых площадках с 28.02.23.

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