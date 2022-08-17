«Дикая роза», «В плену страсти», «Узы любви» и другие любимые миллионами мексиканские и испанские сериалы

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере культовых испанских и мексиканских сериалов. Разножанровые новинки придутся по вкусу ценителям испаноязычного кинематографа. На протяжении многих лет кинематографии Испании, Мексики и стран Латинской Америки создавали хиты, многие из них стали популярными по всему миру. В течение августа 22 многосерийных шоу появятся в онлайн-кинотеатре KION и станут доступны подписчикам платформы.

Император Карлос

Среди сериалов, которые появятся на KION, — мексиканская теленовелла «Дикая Роза», один из первых сериалов, транслировавшихся на постсоветском пространстве. По сюжету, богатый наследник Рикардо Линарес (Гильермо Капетильо) ​​вступает в неравный брак с главной героиней, Розой Гарсией (Вероника Кастро), девушкой непростой судьбы. Молодой человек рассчитывает позлить своих родственников, но вместо этого проникается искренними чувствами к жене.

Также в коллекции KION появится многосерийный детективный триллер «Мачеха». Запутанная мексиканская телесага посвящена Марии Фернандес (Виктория Руффо) — женщине, несправедливо обвиненной в убийстве собственной подруги. После своего двадцатилетнего заключения она возвращается в Мексику, чтобы найти настоящего убийцу, отомстить за отнятые годы жизни и вернуть своих детей, которых все эти годы бывший муж Марии держал в неведении.

Доступен для зрителей KION станет и культовый мексиканский сериал 1998 года «Узурпаторша». В центре сюжета — две сестры-близняшки (Габриэла Спаник), разделенные еще в младенчестве и не подозревавшие о существовании друг друга. Паулина славится добрым и мягким характером, а Паола, напротив, отличается жестокостью, алчностью, эгоистичностью и неверностью. Однажды женщины все-таки встречаются, и Паола решает уехать в путешествие с любовником, а в дом к мужу отправить вместо себя Паулину. Однако возвращению узурпаторши рада далеко не вся семья.

Всего в онлайн-кинотеатре KION станут доступны 22 сериала: «Континенталь», «Соната тишины», «Император Карлос», «Медики, линия жизни», «Дикая Роза», «Моя вторая мама», «Два лица страсти», «Марисоль», «Любовь вне закона», «Госпиталь Валле Норте», «Бока Норте», «Поддаться искушению», «Любить до смерти», «Королева — это я», «Регентша. Жена правителя», «Узурпаторша», «Мачеха», «Дедушка и я», «Хозяйка», «Узы любви», «В плену страсти», «Наперекор судьбе».

Запутанные сюжеты, закрученные интриги, блестящая актерская игра и эмоциональный накал — вот лишь немногие отличительные черты, благодаря которым испаноязычные телесериалы завоевали мировую популярность и продолжают находить новых поклонников каждый год. Многие российские зрители имели возможность ознакомиться с теленовеллами из Мексики и Испании еще десятилетия назад, во время их трансляции по телевизионным каналам. Сейчас же подписчики KION получат возможность вернуться к просмотру полюбившихся шоу и открыть для себя новые, более современные, проекты испаноязычных телекомпаний.

Все 22 сериала станут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION до конца августа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.