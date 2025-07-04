«Дико накрывает»: ZAUR & MEIRINKITO выпустили горячую новинку

Молодые артисты ZAUR & MEIRINKITO, активно выступающие на крупнейших площадках — от RU.TV на интервью у Макса Кобзова и гостевых эфиров на Восток FM до красной дорожки премии МУЗ.ТВ и прямых эфиров на телеканале Жара — продолжают завоевывать сердца аудитории. Их новая композиция «Дико накрывает» — это динамичный трек с насыщенной энергетикой, отражающий атмосферу ночных танцев, свободы и неземного вайба. И все — об одной любви, случившейся с героем сюжета этим летом.

Яркая танцевальная песня имеет все шансы стать свежим хитом этого сезона — все благодаря дерзкому флоу, мощному биту и энергии, от которой невозможно усидеть на месте. В треке звучит жажда скорости, драйва и адреналина. А неповторимый стиль артистов красной строкой проходит через каждый куплет и припев:

«Дико накрывает, когда мы с тобою в танце,

Конкуренции нет неземной твоей грации,

Помню дикий пляж, а в конце были овации,

Мы в центре внимания, а вокруг —

Иностранцы…»

⁩ZAUR & MEIRINKITO — представители современной поп и хип-хоп музыки, ранее подарившие поклонникам множество ярких композиций. Каждая из работ перспективного дуэта находит свой отклик в сердцах многих слушателей — например, трек «Как же ты хотела» дошел до 79 места в чарте VK и набрал около 8 миллионов прослушиваний.