DILL: «Тату на моих руках состоят из двух слов — только семья»

Для многих рэп ассоциируется как музыка дворовых парней, грубых, безбашенных, жестких в суждениях, воспевающих жизнь трущоб и криминальной обстановки. Но есть другой рэп — нежный, чуткий и романтичный, наполненный самыми светлыми чувствами. Представителем такого рэпа по праву можно назвать исполнителя по имени DILL (настоящее имя — Дильшод Нарзиев). Родом Дильшод из Узбекистана, живет в Москве, пишет замечательные треки. Вдохновляется жизнью, природой и своей семьей. Его творчество — на стыке культур, узбекской и российской. И, кстати, вполне возможно, что следующий его альбом будет на родном ему языке. Тем более, что недавно DILL стал лицензированным артистом Узбекистана, подписав контракт с лейблом Rizanova.uz, на котором выпустил сингл и клип «Иди на мой голос», посвятив эту работу своей супруге. DILL много работает с молодежью, как и узбекской, так и российской, помогает молодым музыкантам, является резидентом культурных мероприятий Новой Москвы. А еще он дизайнер одежды - владелец единственного в России хип-хоп магазина и разработчик бренда, в который одеваются танцоры коллектива Тодес и многие известные рэперы. Впрочем, никто лучше самого артиста о нем не расскажет. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с небольшим интервью.





ПРО МЕЧТЫ: У меня есть мечты, их очень много, вообще про мечты и цели я могу рассказывать очень долго, ведь я выступаю перед огромным числом людей как коуч и мотиватор. У меня есть тетрадки и они все исписаны целями и мечтами, не скажу какие именно это мечты, но скажу что я люблю мечтать и ставить цели, прорабатывать план осуществления мечты и далее идти к ней уверенно

ПРО ГАРДЕРОБ: У меня очень большой гардероб, так как мы живем в нескольких странах, в каждом нашем доме полно одежды, обуви и аксессуаров, вообще я помешан на одежде. В свое время когда, я был совсем маленьким, у меня было мало стильной одежды, но я смотрел американские клипы на видеокассетах и потом из каких-то вещей сам делал что-то новое и стильное, например из простыни с принтом огурцов я делал банданы, из двух джинсов мы делали одни большие и широкие и на них в ручную вышивали какие-то надписи, сейчас это так смешно для меня, но тогда в 13-15 лет для меня это было очень круто и лучше чем у кого либо.

ПРО СЕМЬЮ : Семья для меня это самое важное. Мы выросли в большой семье. У моего папы и мамы, у каждого больше чем по 10 братьев и сестер. Мы все очень близки и с детства впитали семейственность. У меня два брата и сестра, у каждого из нас есть дети и мы собираемся все вместе, когда бывают события, например свадьбы родственников, а так как количество наших родственников составляет более чем 3000 человек, то свадеб у нас очень много. Родители мои сейчас на пенсии, они очень уважаемые люди, так как были преподавателями в вузах и воспитали и обучили очень много людей. У меня есть два сына от первого брака. Одним словом, я хочу сказать, что семья для меня это самое важное, привито это у меня с детства и я хочу, чтобы в моей семье сохранялись все наши семейные традиции. Скажу честно, что даже тату на моих руках состоят из двух слов - только семья.

ПРО ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК: Первый заработок – это, для меня это очень важная тема, я про это могу рассказывать часами и это очень интересные истории. Но скажу точно я обязательно напишу про это в своей книге, над которой сейчас работаю. Название книги «Ты не они».

Мои первые заработки начались лет в 13, я жарким летом в Ташкенте продавал холодную минералку местным проводникам поездов, так как мы жили возле депо. Я помогал поварам в чайхане моего дяди, кстати, где я и научился всем свои поварским способностям. Я был всегда инициатором новых заработков и все время придумывал с моими друзьями что-то, как можно заработать деньги, чтобы вечерами собираться с друзьями и покупать себе вкусняшки. Так я в 17 лет накопил себе на первую машину, «Жигули 2106», у меня еще не было прав, и я даже не умел ездить, но очень хотел эту машину и купил ее, я пошел учиться в автошколу и на свой день рождения в 18 лет получил права и начал кататься с друзьями и ездить в свой колледж, тогда во дворе и вообще среди молодежи, только у меня была такая машина.

ПРО ДЕНЬГИ: Деньги - это для меня не ценность, но то, чем нужно и важно уметь пользоваться. Денег может быть очень много и самое главное научиться ими правильно управлять ТАК, чтобы они приносили пользу для своей жизни и жизни своей семьи. Я видел много людей которых испортили деньги и очень мало людей, которых деньги делали лучше. Я как бизнес-тренер и предприниматель учу своих учеников тому, как быстрее заработать, и сделать так чтобы деньги работали на них и приносили им еще больше денег. Моя формула такова, нужно заработать такую сумму денег и инвестировать их так, чтобы эти деньги приносили доход который будет полностью покрывать все расходы в жизни, а самому нужно заниматься любимыми делами и детьми.

ПРО КОРПОРАТИВЫ: В Москве, через пару лет как я приехал, я начал проводить мероприятия, хип-хоп вечеринки как спонсор от своего магазина, тогда мы очень сильно повлияли на рост хип-хоп культуры не только в Москве, но и во всей России, у меня были магазины в разных городах и мы как по шаблону делали все мероприятия для молодежи.

Так мы развивали целые районы и рэперов становилось все больше и больше. Тогда я впервые начал выступать в таких заведениях как Карма бар, Театро. За несколько лет я насытился абсолютно всеми мероприятиями и вечеринками, сейчас для меня это просто рабочий процесс.

ПРО ЛЕЙБЛ : Я всегда был на грани открытия своего лейбла и в итоге сделал это. Каждый раз, когда я думал об открытие лейбла, мне казалось это важным и нужным в моей музыкальной карьере, но, когда я начинал все планировать понимал, что сейчас не время. Так как это занимает огромный труд. Все мои треки были выпущены на разных лейблах, это OK MUSIC, Delo Dilla Music, который был открыт используя название моего контракта как Дело Дилла, Trend music, Chemodanov production, Rizanova. Сейчас и далее все мои треки будут выпускаться исключительно на моем лейбле.

О ПЛАНАХ: Планы у меня грандиозные. Планы у меня великие. Я научился строить планы, я научился строить великие планы, но всему свое время и о планах не рассказывают, нужно научиться этому, молчи о своих планах.

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