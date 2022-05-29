Дима Билан, Полина Гагарина, Виктор Дробыш, Ольга Серябкина и другие звезды на премии RU.TV

28 мая 2022 года в «Крокус Сити Холле» с размахом прошла 11 Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Канал назвал имена победителей в 20 номинациях, а звёзды подарили зрителям невероятный музыкальный праздник.

В этот вечер по звёздной дорожке прошли все те, чьи имена не сходят с первых страниц журналов, кого обсуждают, на кого хотят быть похожими миллионы зрителей: музыканты, артисты театра и кино, шоумены, спортсмены, дизайнеры, предприниматели.

Среди почетных гостей церемонии: Дима Билан, Виктор Дробыш, Полина Гагарина, Гузель Хасанова, IVAN, Юрий Николаев, Яна Рудковская, Anna Asti, Burito, Митя Фомин, группа «Тутси», Севиль, Алена Водонаева, Ваня Дмитриенко, Роман Архипов, Dенис Клявер, ВладиМир, ANSE, Ольга Серябкина, Sasha Belair, ведущие шоу «Русские Перцы» – Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов, Юлия Барановская, Алла Довлатова и многие другие.

Яна Рудковская

Группа «Тутси»

Роман Архипов с супругой

Полина Гагарина

Ольга Серябкина

Мари Мирай

Дима Билан

Гузель Хасанова

ВладиМир и ANSE

Виктор Дробыш с супругой

Sasha Belair

IVAN

Также по звёздной дорожке прошла победительница конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском – Татьяна Плис. «Русское Радио» подарило ей возможность почувствовать себя настоящей звездой, а также миллион рублей и «Праздник на миллион». А на афтепати церемонии Татьяна спела дуэтом со своим кумиром – Ириной Дубцовой.

Вспышки фотокамер, звёздная ковровая дорожка фирменного цвета телеканала маджента, платья от кутюр – в фойе концертного зала царила невероятная волнительная атмосфера.

В этом году перед организаторами Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV стояла сложная задача: провести грандиозное, масштабное шоу, которое будет одновременно потрясающим воображение и душевным, поддержит миллионы зрителей в зале и онлайн, и, конечно, поддержит артистов, которые выбрали Россию в непростой для страны период.

Главной миссией Премии телеканала RU.TV всегда оставалось развитие российской популярной музыки. И в этом году канал в очередной раз с честью справился с ней.

В этот вечер с яркими завораживающими номерами на сцену вышли: Мот, Дима Билан, МакSим, Кристина Орбакайте, Zivert, Полина Гагарина, Слава и Анна Семенович, Niletto, Мари Краймбрери и Звонкий, Ирина Дубцова, EMIN, Vlade Kay, Елена Север, группа «Земляне» и другие.

Ведущими 11 Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV выступили Елена Север, ЮрКисс, Ханна и Гоша Куценко. Они по-доброму подшучивали над номинантами, подбадривали тех, кто не получил заветный самовар, и поздравляли победителей.

Лауреатами 11 Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV стали:

Номинация «Лучший старт» – Люся Чеботина «Солнце Монако»;

Номинация «Дуэты Билана» – Дима Билан и Мари Краймбрери;

Номинация «Лучший дуэт» – Мари Краймбрери и Звонкий «Малыш»;

Номинация «Лучшая песня» – МОТ «Август это ты»;

Номинация «Связь поколений» – Кристина Орбакайте «Сон во сне»;

Номинация «Кино и музыка» – Григорий Лепс и Елена Север «Ещё вчера» (OST «Сирийская соната);

Номинация «Лучший видеоклип» – Zivert «Три дня любви» (реж. Алексей Куприянов);

Номинация «Лучший певец» – Владимир Пресняков;

Номинация «Лучшая певица» – Ирина Дубцова;

Номинация «Новые звёзды «Русского Радио» – Марина Бриз;

Номинация ФАН или ПРОФАН – Кирилл Туриченко;

Номинация «Музыкальный блогер» – Хабиб;

Специальный приз от радио Хит FM – Zivert;

Специальный приз «Голос России» – Полина Гагарина;

Специальный приз «Воссоединение года» – группа «Земляне»;

Специальный приз «Артист года» – Дима Билан;

Номинация «Коллаборация года» – Лок Дог и Лев Лещенко «Мы будем жить»;

Номинация «Звезда танцпола» – NILETTO;

Номинация «Лучший ди-джей» – DJ Katya Guseva;

Номинация «Лучший альбом» – EMIN «Love is».

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