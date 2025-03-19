Дима Билан раскрыл тайны актёрских гримёрок в клипе «Горький дождь»

Образ мима и лицедея стал главным в новом клипе Димы Билана на песню «Горький дождь». Презентация клипа состоялась в Государственном историческом музее в Москве накануне релиза. Композиция на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова впервые прозвучала на концертах в конце 2024 года. Сам поэт назвал её «песней об одиночестве души», «о боли и страдании» и считает одной из самых ярких работ прошлого года.

Таких, как я, ты не найдёшь,

Проходит жизнь моя в гримёрке.

Артисты видят мир жестоким,

Не сострадая, не поймёшь…

Как рассказал в интервью СМИ Дима Билан, уже при первом прослушивании демо-версии песни у него выступили слёзы. Певец понял, что сможет эмоционально и вокально передать драму артиста, так как тема близка ему самому. В последние годы в творчестве Димы Билана появилось немало песен с глубокими размышлениями. Поэзия Михаила Гуцериева отвечает этому внутреннему запросу.

Экранизацию песни Дима доверил талантливому режиссёру Алексею Куприянову. В итоге был утверждён сценарий, в центре которого – собирательный образ популярного актёра, мима, лицедея. В нём угадываются черты Чарли Чаплина, Александра Вертинского, Марселя Марсо, Леонида Енгибарова.

«В этой песне всё имеет свой вес. Авторам удалось создать цельную картину, не тре6ующую добавлений: каждая строфа и нота слились воедино, как и должно быть. Главный герой в клипе – большой художник, ранимый, тонкий человек, уставший от своего образа, – рассказывает Дима Билан. – Мне хотелось обратить внимание на людей, которые жертвуют своей жизнью, здоровьем ради профессии. В наши дни один минутный ролик, размещённый в соцсетях, может поставить его автора вровень с артистом, который десятилетия посвятил сцене. И поэтому сегодня, этой работой, я хочу вместе со зрителем ответить на вопрос, что важнее: временное или вечное».

При подготовке к съёмкам артист опирался на личный опыт и биографии известных актёров. Например, народной артистки СССР Людмилы Гурченко и американского комика Джима Керри. С Людмилой Марковной Дима Билан был знаком лично. Она рассказала певцу о том, что в молодости её долгое время воспринимали как исполнительницу одной песни «Пять минут», что не лучшим образом отражалось на работе и, конечно, ранило будущую звезду. Схожая ситуация была и на заре карьеры Димы Билана. Лишь с годами, упорным трудом он доказал, что может быть исполнителем не только танцевальных, комедийных, но и сложных балладных, драматических произведений.

Клип «Горький дождь» затрагивает разные стороны жизни артиста: отношения с публикой, жизнь за кулисами, взаимодействие с коммерсантами. Зрителю станет понятнее, какой мерой платят знаменитости за свой талант и право оставаться в людской памяти.