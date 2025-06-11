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Дима Ли-Чан-Лин представил новую песню «Электробайк»

editor
By editor
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электробайк

Певец Дима Ли-Чан-Лин, известный благодаря хитам «Привет, девчонка» и «Ракета», представил свой свежий сингл под названием «Электробайк».

«Электробайк» — это танцевальная композиция в стиле Disco house с динамичным современным ритмом и запоминающимся мотивом. Эта песня заряжает энергией и позитивом, полностью соответствуя стандартам современной молодежной музыки», — делится своими мыслями Дима.

С полным вовлечением в музыку и творческий процесс, Дима Ли-Чан-Лин открыто отдаёт свои чувства зрителям в каждом исполнении и не может представить свою жизнь без творчества. Его композиции часто звучат на Детском радио и телевизионных каналах, а также он занимает должность ведущего на телеканале «Карусель».

Дима Ли-Чан-Лин — обладатель Премии «Великие люди России» в категории «Лучший детский клип года» и лауреат IV ежегодной музыкальной Премии «DMC Music Awards» в номинациях «Клип года» и «Талант года». Помимо этого, он удостоен нескольких наивысших наград ГРАН ПРИ и является многократным победителем и лауреатом различных международных фестивалей и конкурсов. Среди его достижений — победы на конкурсах Академии Игоря Крутого «Шаг вперед» и «Золотая октава» Сергея Пенкина.

Певец активно сотрудничает с известными авторами — Владимиром Курто и Исламом Рахимжановым. Их совместное творчество привело к созданию трека «Электробайк».

В настоящее время Дима готовится к съёмкам видеоклипа на новый сингл и также планирует провести сольный концерт.

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