«Дима, помаши рукой маме!» – опрос ОНФ показал важность социальной рекламы в интернете

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Народный фронт провел опрос среди партнерских некоммерческих организаций и подписчиков об их отношении к соцрекламе и возможностям развития в этом направлении. Было опрошено более тысячи респондентов из 66 регионов страны. Оказалось, что 43% опрошенных за последний год не встречали соцрекламу, а большинство не может даже вспомнить ее современные и яркие примеры. Между тем, соцреклама может стать перспективной зоной роста и возможностей, подчеркивают эксперты ОНФ.

ОНФ НКО провел опрос среди партнерских некоммерческих организаций и подписчиков сообществ Народного фронта, чтобы получить обратную связь об эффективности социальной рекламы и выработке консолидированного мнения организации о важности ее присутствия на интернет-ресурсах.

Какие форматы социальной рекламы наиболее запоминаются? Какие темы кажутся особенно важными для освещения? Обращают ли на нее внимание? Опрос позволил получить ответы и понять, как представители НКО в разных регионах смотрят на эту проблематику, выявить особенно важные направления для дальнейшего развития.

Участие в опросе приняли более тысячи человек из 66 регионов страны. 92% опрошенных высказались за присутствие социальной рекламы в интернете. Наиболее удачным форматом для этого они назвали видеоролики и иллюстрации (фотографии).

Согласно результатам опроса в топ-5 наиболее важных тем для освещения вошли профилактика детских заболеваний, профилактика алкоголизма и наркомании, бережное отношение к экологии, а также безопасность на дорогах и противодействие коррупции. При этом, за последний год социальную рекламу не встречали нигде 43% опрошенных.

«Опрос показал высокую заинтересованность НКО в возможности размещения социальной рекламы на бесплатной основе в интернете. Это неудивительно, ведь НКО ищут любые возможности рассказывать и привлекать внимание общества к острым темам, волнующим большинство граждан. Задавая вопрос о том, какую социальную рекламу люди особенно отмечают и запоминают, мы поняли, что нет современных актуальных образцов, которые сразу бы приходили на ум. К нашему удивлению, в качестве примера ярких социальных роликов респонденты называли рекламу из далеких 90-х: «Дима, помаши рукой маме» (1995 год) и «Позвоните родителям» (1993 год). Для нас и добрых инициатив ОНФ, подобный расклад дел является возможностью, зоной роста и развития. Будем работать», – заявила руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.

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