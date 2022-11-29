Директор Театра Мимики и Жеста Роберт ФОМИН: «Взаимодействие слышащих и не слышащих актеров – это симбиоз пластического, драматического и музыкального искусства»

Театр мимики и жеста — единственный в мире действующий профессиональный театр глухих, в котором работают артисты, лишенные слуха и получившие профессиональное театральное образование. В этом году театр отметил свое 60-летие. О планах, новом репертуаре и работе с актерами рассказал в интервью директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин.

— Прежде всего, несколько слов об истории создания Театра мимики и жеста — первого в мире театра глухих актеров.

— Первого профессионального театра глухих актеров — так будет вернее. Потому что история театрального движения в среде неслышащих людей насчитывает куда больше 60 лет. Любительские театральные кружки глухих существовали в обеих столицах еще до революции. В 1919 году в Москве был организован клуб-театр глухонемых, его первым руководителем был Мамикон Казазянц. Позже, в 1921 году клуб стал называться «Московским театром глухонемых». В 1924 году из-за недостатка средств театр закрылся, но как самодеятельный драмкружок продолжал функционировать на общественных началах. В начале 1950-х существовал театральный коллектив при Московском доме культуры Всероссийского общества глухих, а в январе 1957 года Совет Министров РСФСР принял предложение Центрального правления ВОГ об организации Театральной студии. Она начала свою работу 1 февраля 1957 года.

В 1960 году над студией взяло шефство Театральное училище имени Щукина. Глухие актеры проходили профессиональную подготовку под руководством ведущих театральных педагогов. Курировавший обучение директор Щукинского училища Народный артист СССР Борис Захава поначалу с сомнением относился к эксперименту, но посмотрев выпускной экзамен студийцев, изменил свое мнение. Первый выпуск студии 1962 года стал основой коллектива нового Театра мимики и жеста. А в апреле 1969 года театр получил собственное помещение — специально оборудованное здание на Измайловском бульваре со зрительным залом на 518 мест. Наше здание, кстати, тоже исторический объект — типичная советская архитектура 1960-х.

— Насколько успешно развивался театр?

– Своеобразным признанием творческой зрелости коллектива Театра мимики и жеста стало приглашение участвовать в праздничном концерте в Кремлевском дворце съездов, посвященном 50-летию революции — торжество государственного уровня на главной сцене страны. 1970-1980-е годы стали периодом расцвета театра. Он был известен во всем мире, стал своего рода «экспортным товаром», наряду с русским балетом и советским цирком.

В 1974 году спектакль «Пульс моей параллели» завоевал диплом 1-й степени на фестивале «Театральная весна» в 1974 году, а в 1981 году получил премию на Международном фестивале театров глухих в чехословацком Брно. За спектакль «Карьера Артуро Уи» коллектив театра был удостоен звания лауреата на фестивале драматургии ГДР в СССР.

Этапным стал 1984 год, ознаменованный двумя масштабными постановками по классическим произведениям — «Борис Годунов» и «Ромео и Джульетта». Многие годы не сходили со сцены пользовавшиеся огромной популярностью детские спектакли «Золушка» и «Маугли».

В 1990-е годы для театра, как и для всей страны, наступили нелегкие времена, которые продолжали аукаться и в начале 2000-х. Но театр преодолел все испытания и сегодня продолжает работать и творчески развиваться.

— Не мешает ли развитию театра то, что он является фактически закрытой системой, в рамках которой неслышащие актеры работают для неслышащего зрителя?

— Нет, не мешает, поскольку таких рамок не существует. Наш театр — совершенно открытая система, причем, в обе стороны. Конечно, наша главная задача — дать возможность приобщиться к искусству театра неслышащему зрителю, но мы открыты и для слышащего зрителя. Все спектакли, которые идут на жестовом языке, синхронно переводятся на русский язык, и делают это высокопрофессиональные актеры-дикторы. В результате все зрители чувствуют себя абсолютно комфортно.

Мы искренне рады, что наши спектакли пользуются популярностью у слышащих зрителей, особенно, у юных. На детские постановки приходят целыми классами. Мне рассказывали, как один маленький зритель после спектакля говорил маме, что, пока она не объяснила, он и не понимал, что герои не сцене не говорят — настолько органично работа актеров-дикторов сливалась с пластической выразительностью играющих актеров. Вообще, уникальная пластичность, богатейшая выразительная мимика наших актеров, их музыкальность — позволяют детям более глубоко ощутить происходящее на сцене, а взрослые, зачарованные необычным мастерством актеров нашего театра, часто становятся постоянными зрителями.

О том, что мы вовсе не замкнуты в себе, свидетельствует и то, что два детских спектакля Театра мимики и жеста — «Пеппи» и «Ночь перед Рождеством», поставленный, кстати говоря, слышащим режиссером Юлией Чекмасовой, стали участниками Большого детского фестиваля в номинации «Инклюзивный спектакль».

Мы охотно сотрудничаем со слышащими режиссерами, и опыт их взаимодействия с неслышащими артистами дает впечатляющие результаты: это и пластические, и драматические, и музыкальные спектакли. Такое сотрудничество помогает театру двигаться в русле современных тенденций. Помогает и постоянный приток молодых актеров, которые не только дарят театру свою энергию, но и дают свежий, незашоренный взгляд на сценическое искусство.

Следует, наверное, сказать и о том, что мы много лет сотрудничаем с управами близлежащих театру районов в деле культурной помощи уязвимым слоям населения, постоянно предоставляя льготные и бесплатные билеты для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров.

Радует, что наша работа получает признание и на государственном уровне. Министерство культуры Российской Федерации оказывает нам регулярную поддержку, которая позволяет создавать новые спектакли. Между прочим, полтора десятка глухих актеров стали заслуженными артистами России и заслуженными работниками культуры РФ.

Таким образом, наш театр — это органическая часть театральной среды Москвы, и шире — общекультурного российского пространства.

— Сегодня большинство актеров, служащих в том или ином театре, параллельно играют в антрепризах, выступают на разного рода мероприятиях, снимаются в кино и телесериалах. Касается ли это и актеров вашего театра?

— Наши актеров постоянно участвуют в различных концертных программах для неслышащего зрителя — с исполнением жестовой песни, чтением прозы на жестовом языке, пластическими номерами, выступают как аниматоры, организаторы и ведущие развлекательных мероприятий. Некоторые, параллельно с работой в нашем театре, сотрудничают с другими театральными проектами.

Наши артисты снимаются в кино, и это происходит уже многие годы. В свое время они снимались у классиков отечественного кинематографа: замечательная актриса Марта Грахова — у Василия Шукшина в фильме «Ваш сын и брат», один из корифеев нашего театра Геннадий Митрофанов — в «Борисе Годунове» у Сергея Бондарчука и у Алексея Германа в картине «Хрусталев, машину!». Доводилось сниматься и мне, и многим другим членам труппы, например, в творческом багаже нашего ведущего актера Сергея Родина — участие в фильме «Человек с Бульвара Капуцинок», телесериалах «Дежурный ангел-2» и «Закон и порядок», Игорь Стрелкин снялся в сериале «Взрослые дочери», участвовал в телешоу «Танцуй» и «Пацанки». Кстати говоря, Игоря пригласили сыграть в пластическом спектакле «Калигула» в Губернском театре…

— А откуда они — актеры вашего театра?

— Все мы уроженцы разных городов и весей бывшего Советского Союза, объединенные огромной любовью к театру и стремлением к самореализации в актерском ремесле. Абсолютное большинство — выпускники Российской государственной специализированной академии искусств по специальности «актер драматического театра и кино». Некоторые участники труппы продолжали образование, окончили магистратуру при РГСАИ, аспирантуру при Щукинском училище. Так что и внутри коллектива есть собственные режиссеры и театральные педагоги.

— То есть, вы берете в труппу только глухих актеров…

— Нет, критерий иной. Мы берем ярких актеров, владеющих жестовым языком. Впрочем, конечно, что если ты с раннего детства учишься говорить руками, то и владеешь жестовым языком в совершенстве. Но следует подчеркнуть, что Театр мимики и жеста — это профессиональный театр, поэтому важным критерием отбора является профессиональная актерская подготовка потенциального участника труппы. Ну, и талант, разумеется.



— Театр гастролирует?

— Театр начал гастролировать почти сразу после создания. С 1963 по 1967 год он побывал в гастрольных поездках более чем в ста городах СССР, и везде артисты встречали восторженный прием зрителей. А первые зарубежные гастроли состоялись в 1967 году — театр выступал в Польше в рамках V Конгресса Всемирной федерации глухих. С тех пор артисты Театра мимики и жеста побывали во многих странах мира. Особенно стоит отметить гастроли в Японии в июне 2011 года — театр пригласили выступить на фестивале российской культуры, который был организован вскоре после аварии на атомной станции Фукусима, чтобы поддержать японский народ. Артисты выдержали очень напряженный гастрольный график – 5 городов за 10 дней, по два спектакля в день. Продолжаем мы гастролировать и сегодня. В этом году коллектив побывал в Твери в Иваново.

— Традиционный вопрос: каковы творческие планы театра?

— Работать. Я говорил, что нам оказывает поддержку Министерство культуры, но это подразумевает и определенные обязательства: на полученные средства мы обязательно должны поставить несколько новых спектаклей в каждом сезоне. Это, безусловно, заставляет коллектив быть в тонусе. Но, вообще говоря, идей у замыслов у нас в разы больше, чем требуют упомянутые обязательства. Поэтому мы разрабатываем новые проекты, подаем заявки на различные грантовые конкурсы. Так, на средства гранта, предоставленного Российским фондом культуры, был недавно поставлен комедийный спектакль «Балаган». Будем продолжать возрожденную в прошлом сезоне традицию праздничных концертов — к Новому году, к 8 марта, ко Дню Победы. Будем проводить международный фестиваль театрального искусство «Территория жеста» — театр организует его при поддержке Министерства культуры уже пять лет подряд, и с гордостью могу сказать, с неизменным успехом. Так что планку ронять нельзя.

И еще, это уже такая сокровенная мечта, я надеюсь, что мы создадим собственный музей, который послужит стимулом для людей с нарушениями слуха, как пример успешного преодоления социального отчуждения и культурной изоляции. Это будет документальная история творческой самореализации и успеха. История, которая может стать вдохновляющим примером для будущих поколений.

— Суммируя, 60 лет Театра мимики и жеста это…

— Это более ста ярких оригинальных спектаклей для взрослых и детей, это сложившиеся творческие судьбы десятков талантливых артистов, наконец, это радость открытия театрального искусства для сотен и сотен людей, которые без нашего театра были бы лишены этой радости.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.