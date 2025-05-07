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Дирижируем по Гоголю

editor
By editor
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нос - Липецкий государственный театр кукол

В МТК состоялись гастроли Липецкого государственного театра кукол.

Спектаклем «Нос», поставленном режиссёром Иваном Карповым, были открыты майские гастроли театра в Москве. Николай Гоголь на сцене – всегда серьёзно, иронично, с непременной чертовщинкой.

Уж что произошло с майором Ковалёвым, знаем мы очень хорошо. У него исчез нос. Мало того – Нос стал жить совершенно обособленной жизнью, мешая своими действиями самому майору Ковалёву. Спектакль сколь ироничен и абсурден, столь же и сатиричен. Вся гоголевская «петербургская» история разворачивается на фоне Казанского собора. Он – архитектурный центр происходящего на сцене. Дом цирюльника Ивана Яковлевича, присутственные места (вот где сатира-то!), квартира, где живёт сам майор Ковалёв – всё это ящички с зелёным сукном. Их выдвигают волшебники-кукольники попеременно – ввиду последовательно происходящих событий.

Таким живым, невероятным действом, в которое очень сложно поверить, должен кто-то руководить, точнее – дирижировать. И дирижёр сего спектакля находится – это чёрт (Наталия Горелькова). Чёрт, надо сказать, очень обаятелен и говорлив. В разговор его вкрадывается усмешка, какова бывает у нечистой силы. Её в произведениях Гоголя всегда хватало – она могла быть смешной и страшной. В спектакле Липецкого театра кукол чёрт к тому же талантлив – он дирижёр и, соответственно, разбирается в музыке. В итоге Нос оказывается на своём месте, а всё это были проделки Нечистого. Странное происшествие, которое было возможно только в гоголевском Петербурге.

нос - Липецкий государственный театр кукол

нос - Липецкий государственный театр кукол

Марина АБРАМОВА,
Фото © Полина КОРОЛЁВА

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