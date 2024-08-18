Дизайн и бизнес: инструменты эффективного сотрудничества обсудили эксперты и партнеры «Фабрики дизайна 3.0»

Агентство креативных индустрий (АКИ) и Союз Дизайнеров России в рамках проекта «Фабрика дизайна 3.0» провели встречу «Бизнес+дизайн: экономика, правила, будущее». Дизайнеры и представители бизнеса обсудили роль индустрии в российской экономике и взаимоотношения заказчиков и исполнителей в области технической эстетики. Модерировал дискуссию генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Встреча, прошедшая на площадке для креативных предпринимателей АКИ.лаб., открыла серию регулярных событий «Клуба D5». Цель клуба — обсудить глобальные и локальные проблемы, а также возможности индустрии дизайна и смежных отраслей.

Взаимоотношения бизнеса и дизайнеров

По словам участника проекта «Фабрика дизайна», генерального директора Торгового дома Гусевского хрустального завода Елены Усенко, одна из основных проблем взаимодействия дизайнеров и бизнеса — взаимное недоверие: «Народно-художественные промыслы боятся потери идентичности, высокой стоимости работы, а также подозревают внешних подрядчиков в недостаточном знании материала и технологии. Художники, в свою очередь, считают подход фабрик архаичным, тяготятся сложной рабочей коммуникацией и опасаются невыплаты роялти».

Несмотря на трудности, у предприятия, второй год подряд участвующего в «Фабрике дизайна», уже есть успешный опыт коллабораций с такими дизайнерами, как Элина Туктамишева, Ольга Трейвас и Анна Афиногентова. Последней удалось поработать с заводом, благодаря проекту «Фабрика дизайна».

Основатель и руководитель сувенирной компании Art4you Павел Нестеров, в свою очередь, признался, что его компания почти не работает с внешними дизайнерами. «Либо не справляются, либо переходят в штат, и мы их доучиваем», — пояснил он. В компании действительно полагаются на собственные силы: в структуре предприятия дизайном занимаются три подразделения, в которых трудоустроены 15 специалистов.

Межкультурные коммуникации

Помимо заказчика и дизайнера, в цепочке важен и конечный потребитель товара, и с ним тоже нужно грамотно взаимодействовать. Это особенно непросто, когда речь идет о зарубежных рынках. Нередко бренд не соответствует культурному коду клиента, а отсюда следует — команде дизайнера и заказчика нужны лингвист и страновед. Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра, заострила внимание на трудностях межкультурной коммуникации: «Ни заказчик, ни дизайнер зачастую не думают об особенностях национального рынка, на который выходят. Между тем в арабских странах едва ли оценят дизайн, отсылающий к „Трем поросятам“, а во Вьетнаме, как ни странно, к котятам. В этой стране кошек не любят, потому что мяуканье созвучно вьетнамскому слову „бедность“».

Видение дизайнеров

Креативный директор студии промышленного дизайна «Арт-Ап», член экспертного совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Кутяев обратил внимание на то, что неточные представления заказчиков о цене и ценности дизайна, правилах составления технического задания, роли правок и согласований часто корректируются с опытом. Благодаря гибким подходам к управлению, готовности меняться, сотрудничество становится плодотворным. «На мой взгляд, заказчик всегда неправ. Он пришел к доктору и не должен с ним спорить», — риторически заострил свою мысль он.

Владимир Самойлов и Александр Матвеев из дизайнерского консалтингового агентства Matveyev Samoylov Concept Development убеждены, что перевод с языка дизайнера на язык заказчика и наоборот — это отдельная компетенция. Решать подобные задачи должен «дизайнер-генералист», своего рода креативный продюсер от индустрии дизайна. Этот эксперт широкого профиля обеспечивает устойчивую стыковку между двумя «интерфейсами», выступает связующим звеном между заказчиком и дизайнером-специалистом.

Будущее индустрии дизайна

Коммуникация в отношения заказчика и подрядчика важна, не менее важна также коммуникация их обоих с конечным потребителем. Но и о взаимодействии дизайна как отрасли с государством тоже забывать нельзя. В силу проектного характера дизайн представляет собой мощный инструмент управления и даже государственной политики. Этот тезис президент Союза Дизайнеров России и председатель жюри конкурса «Фабрика дизайна 3.0» Виталий Ставицкий. Он выдвинул концепцию дизайна 5.0, опознающего себя в координатах суверенитета, безопасности, инноваций, R&D, визионерства, экономики и дипломатии.

По словам Ставицкого, Россия — проектная страна, ориентированная, например, на то, чтобы легко провести Олимпиаду или в рекордные сроки построить Крымский мост. Кроме того, это страна высококлассных сервисов и инновационных технологических решений, которые и составляют основу русского дизайна. Именно на них стоит ориентироваться разработчикам политики в этой области.

Стратег Студии Артемия Лебедева Павел Стародубцев напомнил о планах Правительства РФ увеличить долю креативных индустрий в ВВП страны с 3% до 6% к 2030 году. Это означает, что каждый год творческим отраслям нужно привлекать по 1 трлн рублей. То же самое касается и дизайна как важнейшей кросс-индустриальной дисциплины. Кто же встанет у руля этого процесса? «Руководитель проектов в креативных индустриях — наиболее востребованная профессия в ближайшие 6 лет. Дизайн-исполнитель должен трансформироваться в дизайн-консультанта», — так на вопрос ответил Павел Стародубцев.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы является ресурсным центром по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии сегодня — это особый сектор экономики Москвы, в котором работают более 106,5 тысяч организаций по направлениям: мода, дизайн, арт, киноиндустрия, видеоигры, реклама, архитектура и др.

Фото – Александра НЕСНОВА, АртМосковия