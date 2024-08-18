РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваДизайн и бизнес: инструменты эффективного сотрудничества обсудили эксперты и партнеры «Фабрики дизайна...

Дизайн и бизнес: инструменты эффективного сотрудничества обсудили эксперты и партнеры «Фабрики дизайна 3.0»

editor
By editor
51
Агентство креативных индустрий (АКИ) и Союз Дизайнеров России в рамках проекта Фабрика дизайна 3.0 провели встречу

Агентство креативных индустрий (АКИ) и Союз Дизайнеров России в рамках проекта «Фабрика дизайна 3.0» провели встречу «Бизнес+дизайн: экономика, правила, будущее». Дизайнеры и представители бизнеса обсудили роль индустрии в российской экономике и взаимоотношения заказчиков и исполнителей в области технической эстетики. Модерировал дискуссию генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Встреча, прошедшая на площадке для креативных предпринимателей АКИ.лаб., открыла серию регулярных событий «Клуба D5». Цель клуба — обсудить глобальные и локальные проблемы, а также возможности индустрии дизайна и смежных отраслей.

Взаимоотношения бизнеса и дизайнеров

По словам участника проекта «Фабрика дизайна», генерального директора Торгового дома Гусевского хрустального завода Елены Усенко, одна из основных проблем взаимодействия дизайнеров и бизнеса — взаимное недоверие: «Народно-художественные промыслы боятся потери идентичности, высокой стоимости работы, а также подозревают внешних подрядчиков в недостаточном знании материала и технологии. Художники, в свою очередь, считают подход фабрик архаичным, тяготятся сложной рабочей коммуникацией и опасаются невыплаты роялти».

Несмотря на трудности, у предприятия, второй год подряд участвующего в «Фабрике дизайна», уже есть успешный опыт коллабораций с такими дизайнерами, как Элина Туктамишева, Ольга Трейвас и Анна Афиногентова. Последней удалось поработать с заводом, благодаря проекту «Фабрика дизайна».

Основатель и руководитель сувенирной компании Art4you Павел Нестеров, в свою очередь, признался, что его компания почти не работает с внешними дизайнерами. «Либо не справляются, либо переходят в штат, и мы их доучиваем», — пояснил он. В компании действительно полагаются на собственные силы: в структуре предприятия дизайном занимаются три подразделения, в которых трудоустроены 15 специалистов.

Межкультурные коммуникации

Агентство креативных индустрий (АКИ) и Союз Дизайнеров России в рамках проекта Фабрика дизайна 3.0 провели встречу

Помимо заказчика и дизайнера, в цепочке важен и конечный потребитель товара, и с ним тоже нужно грамотно взаимодействовать. Это особенно непросто, когда речь идет о зарубежных рынках. Нередко бренд не соответствует культурному коду клиента, а отсюда следует — команде дизайнера и заказчика нужны лингвист и страновед. Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра, заострила внимание на трудностях межкультурной коммуникации: «Ни заказчик, ни дизайнер зачастую не думают об особенностях национального рынка, на который выходят. Между тем в арабских странах едва ли оценят дизайн, отсылающий к „Трем поросятам“, а во Вьетнаме, как ни странно, к котятам. В этой стране кошек не любят, потому что мяуканье созвучно вьетнамскому слову „бедность“».

Видение дизайнеров

Креативный директор студии промышленного дизайна «Арт-Ап», член экспертного совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Кутяев обратил внимание на то, что неточные представления заказчиков о цене и ценности дизайна, правилах составления технического задания, роли правок и согласований часто корректируются с опытом. Благодаря гибким подходам к управлению, готовности меняться, сотрудничество становится плодотворным. «На мой взгляд, заказчик всегда неправ. Он пришел к доктору и не должен с ним спорить», — риторически заострил свою мысль он.

Владимир Самойлов и Александр Матвеев из дизайнерского консалтингового агентства Matveyev Samoylov Concept Development убеждены, что перевод с языка дизайнера на язык заказчика и наоборот — это отдельная компетенция. Решать подобные задачи должен «дизайнер-генералист», своего рода креативный продюсер от индустрии дизайна. Этот эксперт широкого профиля обеспечивает устойчивую стыковку между двумя «интерфейсами», выступает связующим звеном между заказчиком и дизайнером-специалистом.

Агентство креативных индустрий (АКИ) и Союз Дизайнеров России в рамках проекта Фабрика дизайна 3.0 провели встречу

Будущее индустрии дизайна

Коммуникация в отношения заказчика и подрядчика важна, не менее важна также коммуникация их обоих с конечным потребителем. Но и о взаимодействии дизайна как отрасли с государством тоже забывать нельзя. В силу проектного характера дизайн представляет собой мощный инструмент управления и даже государственной политики. Этот тезис президент Союза Дизайнеров России и председатель жюри конкурса «Фабрика дизайна 3.0» Виталий Ставицкий. Он выдвинул концепцию дизайна 5.0, опознающего себя в координатах суверенитета, безопасности, инноваций, R&D, визионерства, экономики и дипломатии.

По словам Ставицкого, Россия — проектная страна, ориентированная, например, на то, чтобы легко провести Олимпиаду или в рекордные сроки построить Крымский мост. Кроме того, это страна высококлассных сервисов и инновационных технологических решений, которые и составляют основу русского дизайна. Именно на них стоит ориентироваться разработчикам политики в этой области.

Стратег Студии Артемия Лебедева Павел Стародубцев напомнил о планах Правительства РФ увеличить долю креативных индустрий в ВВП страны с 3% до 6% к 2030 году. Это означает, что каждый год творческим отраслям нужно привлекать по 1 трлн рублей. То же самое касается и дизайна как важнейшей кросс-индустриальной дисциплины. Кто же встанет у руля этого процесса? «Руководитель проектов в креативных индустриях — наиболее востребованная профессия в ближайшие 6 лет. Дизайн-исполнитель должен трансформироваться в дизайн-консультанта», — так на вопрос ответил Павел Стародубцев.

Агентство креативных индустрий (АКИ) и Союз Дизайнеров России в рамках проекта Фабрика дизайна 3.0 провели встречу

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы является ресурсным центром по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии сегодня — это особый сектор экономики Москвы, в котором работают более 106,5 тысяч организаций по направлениям: мода, дизайн, арт, киноиндустрия, видеоигры, реклама, архитектура и др.

Фото – Александра НЕСНОВА, АртМосковия

Предыдущая статья
В Челябинске появится новый стрит-арт объект
Следующая статья
Коллективная выставка «Элемент», галерея ЛУЧ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru