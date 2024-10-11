Дизайн и производство: как создаются проекты для города и бизнеса

В России прошла национальная премия «Лучший промышленный дизайн». Ее организуют Правительство Москвы и Минпромторг при поддержке Минкультуры РФ. Студия архитектуры и дизайна Litawr стала призером в категории «Городской дизайн» с проектом небольшой автозаправочной станции контейнерного типа — мини-АЗС. До этого она также четыре раза становилась победителем конкурса Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России «Фабрика дизайна». В финале прошлогодней «Фабрики дизайна 2.0» ее команда презентовала новую конструкцию глэмпинга — бионический дом-конструктор. В интервью создатель студии Александр Литаврин вместе с ведущим дизайнером Марией Соколовой рассказали о специфике проекта, роли дизайна в производстве и о выстраивании здоровой коммуникации между заказчиками и дизайнерами.

— Автозаправочные станции — привычная часть городской инфраструктуры. В чем особенности дизайна и технологического оснащения новых АЗС?

Мария: Созданный дизайн универсален и может быть интегрирован в любую архитектурную среду — от современных районов до исторической части города. Зеркальные панели конструкции выполняют сразу несколько концептуальных функций. Это привлекающая внимание динамика движения и интеграция в любую экстерьерную среду без каких-либо изменений во внешнем виде конструкции. Внешние кольцевые элементы АЗС – не только украшение, но и элементы навигации. Они обозначают место заправки автовладельцев и место дозаправки самой станции.

— Какую роль играет промышленный дизайн в производстве?

М.: Дизайн — это один из главных драйверов развития производства. Однако не все компании пока это понимают. Они не хотят вкладываться в дизайн и теряют множество возможностей. Само по себе дизайн-исследование открывает новые пути использования продукта, его внедрения в различные производственные сферы. Например, с помощью промышленного дизайна продукт можно сделать более подходящим для интерьера или городской среды, более эффективным в использовании и многофункциональным.

— Как сегодня выстраиваются отношения дизайнеров с производителями?

А.: В этом смысле рынок стоит перед глобальной проблемой. Производители говорят дизайнеру: «Нам нужен новый продукт. У тебя есть неделя, и запускаем продажи!» Так не работает. На создание и реализацию решения нужно как минимум несколько месяцев. Сначала необходимо проанализировать рынок, оценить существующую продукцию, придумать что-то концептуально новое и только потом пробовать адаптировать проект под производство. Чаще всего заказчику также требуется трансформировать или докупить часть оборудования. Однако некоторые руководители компаний следуют логике: «Мы все делаем практично. Не стоит терять время и количество продукции из-за какого-то дизайна!»

— Как донести до бизнеса важность качественных дизайн-решений?

А.: Отчасти это помогают делать федеральные и региональные меры поддержки, среди которых конкурсы и премии. Например, «Фабрика дизайна», где дизайнеры работают над реальными задачами бизнеса, показывает компаниям, что есть профессионалы, интересные проекты. Их оценивают по достоинству не заказчики, а профильные специалисты — дизайнеры, инженеры. Важно, что промышленный дизайн стал отдельным направлением конкурса. И дизайнеры получают возможность реализовать новые интересные решения в этой сфере. Однако не стоит забывать, что на месяц-полтора они ставят на паузу основную деятельность для их разработки. Поэтому заказчики тоже должны быть готовы рисковать и вкладываться в реализацию проектов. В России принято воспитывать дизайнеров, настаивать на своем мнении. Производители часто пытаются гнуть свою линию и полностью управлять процессом создания дизайн-решения. Профессиональная площадка и подход дает возможность поменять специфику в корне. Дизайнер помимо разработки своего проекта воспитывает в заказчике чувство вкуса. Чтобы компании доверяли профессионалам и учились делегировать.

— Какие возможности открывают конкурсы начинающим дизайнерам?

А.: Это большой стимул для дальнейшего развития и новые интересные кейсы. Дизайнеры должны отработать их и продемонстрировать результат. Проект не подошел заказчику? Не останавливайтесь! Идите и самостоятельно продвигайте его. Конкурс предоставляет площадку, предлагает идеи, знакомит специалистов с представителями компаний. Дальше все зависит от вашей личной активности. Мы сами развивали свой проект мини-АЗС. Нас никто не вел за руку. Под лежачий камень вода не течет.

М.: Многие начинающие дизайнеры боятся начать диалог с более известными, именитыми коллегами. Конкурс дает возможность наладить такую коммуникацию, познакомиться с интересными людьми, специалистами в различных сферах.

— Какие проекты вы реализуете сейчас?

А.: У нас на данный момент много проектов, в том числе и с «Фабрики». Мы предпочитаем не раскрывать карты и представлять уже готовые разработки. В процессе создания находятся продукты, связанные с архитектурой, малой архитектурой и технологиями, обеспечивающими комфорт водных систем.

М.: Также сейчас мы разрабатываем премиальную линейку сувенирной и наградной продукции для сотрудников одного предприятия. Возможно, проект будет расширен за пределы внутреннего пользования компании.

Фото предоставлено Александром ЛИТАВРИНЫМ