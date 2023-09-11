Дизайнер Игорь Чапурин выпустил совместную лимитированную коллекцию одежды со Смешариками – легендарным анимационным брендом от ГК «Рики».

Знакомые всем с детства персонажи «Смешариков» стали героями капсульной casual линии российского модного дома, куда вошли футболки, рубашки, свитшоты, юбки, тренчи и шорты. Основной задумкой дизайнеров была разработка одежды для тех, кто вырос на популярном проекте, который в этом году отмечает своё 20-летие.

«На мультфильмах со Смешариками выросло целое поколение, – говорит Игорь Чапурин, – и мы создали одежду для тех, кто повзрослел, но сохранил в себе частичку детства».

Коллекция «Смешарики by CHAPURIN» объединена не только принтами персонажей – Кроша, Нюши или Ёжика – создатели вдохновлялись эстетикой сериала, наполненной дружбой, командным духом, общностями интересов и увлечений, а также атмосферой некоего «тайного общества», хранящего секрет вечной молодости и актуальности, вне трендов и времени.

«Взрослея, хочется сохранить в себе частичку детства – того ребенка, что верил в сказки и волшебство. При этом оставаться стильным и носить удобную и модную одежду. Всё это впитала новая casual коллекция “Смешарики by CHAPURIN”. Пусть это будет еще одним подарком поклонникам проекта в юбилейный год. Кроме того, подобные коллаборации демонстрируют расширение карты развития креативных индустрий в нашей стране», – прокомментировала Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики».

Базовые футболки с узнаваемым контуром в виде Кроша, шорты свободного кроя, декорированные арт-объектами сериала, стильный тренч, минималистичный свитшот – из моделей можно составить полноценные образы или вписать вещи коллекции в уже сложившийся гардероб.

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