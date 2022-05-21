DJ Groove исполнил желание лидера группы «Альянс»

Не так давно DJ Groove снял новый клип на свой авторский ремикс легендарной песни «На заре» группы «Альянс».

Ещё несколько лет назад, при жизни, об этом Евгения Рудина попросил сам Олег Парастаев, лидер коллектива и автор хита. И вот, к 35-летнему юбилею песни, это произошло:

«Подробности мы с Олегом не обсуждали, тогда он просто сказал, что полностью доверяет мне, и я уверен, что он бы одобрил», — рассказал Грув, дополнив, что ещё со школы был поклонником «Альянса».

— Идея клипа «На заре 2.0» принадлежит мне, — продолжает Рудин. — Хотелось сыграть на настроении путём контраста света и тени, с минимализмом в деталях. Для записи вокала я пригласил Сергея Арутюнова. В клипе также принимают участие мои друзья из проекта Black Cuprо.

И сам трек, и новое видео уже весьма успешно покоряют хит-парады музыкальных каналов страны.

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