Для руководителей подмосковных музеев открылись курсы по обучению навыкам маркетинга

В Российской государственной академии народного хозяйства и государственной службы состоялось открытие курсов повышения квалификации для руководителей музеев Московской области «Эффективное управление современным музеем. Маркетинг».

В первом потоке курсов – руководители 21 подмосковного музея: 9 государственных и 12 муниципальных.

На открытии программы курсов присутствовали министр культуры Московской области Елена Харламова и заместитель директора Института финансов и устойчивого развития Российской государственной академии народного хозяйства и государственной службы Ирина Шойгу.

«Для работников музеев программа нынешних курсов очень актуальна, – сказала Елена Харламова. – Клиентоориентироованность сегодня важна как никогда. По тому, как музеи работают с жителями и гостями города, насколько интересно и оригинально подается материал, и составляется мнение о музее, городе, Подмосковье, нашей стране в целом. И мелочей здесь быть не может. Надеюсь, нынешние курсы станут для вас полезными».

«Эти курсы – одни из первых в серии мероприятий, которые мы подготовили и готовим, исходя из того, что сегодня у нас сливаются самые разные направления – культура, спорт, образование, – сказала Ирина Шойгу. – Летом планируем собрать работников музеев, библиотек, домов культуры, парков, педагогов общеобразовательных школ, чтобы всем вместе продумать систему воспитания людей разных возрастов по различным вопросам. У нас есть определенные мысли и наработки, но мы хотим послушать вас, узнать ваше мнение».

Во время занятий на курсах слушатели рассмотрят следующие темы:

управление современным музеем: компетенция и кадры;

состояние музейного рынка России и перспективы его развития;

маркетинг музеев: опыт и точки роста участников;

основы, инструменты и методы маркетинга, клиентоориентированность, маркетинговые исследования и понимание целевой аудитории;

брендинг;

digital marketing;

межведомственное взаимодействие;

нейромаркетинг.

После окончания обучения навыкам маркетинга слушатели разработают итоговый групповой проект для презентации экспертам.

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