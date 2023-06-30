Дмитрий Четвергов и участники проекта «Золотая Нота: трамплин для талантов» исполнят произведения Сергея Рахманинова на SANDLERFEST 2023

Пресс-конференция, посвященная фестивалю SANDLERFEST 2023, состоялась в продюсерском центре Игоря Сандлера 28 июня 2023 года.

Мероприятие стартовало с показательных выступлений юных участников проекта «Золотая Нота: трамплин для талантов». На протяжении семи месяцев 18 одаренных детей благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив получили возможность проходить мастер-классы от мэтров шоу-бизнеса. Участники проекта сформировали пять коллективов, а некоторые выступают как сольные артисты. Перед журналистами выступили группы «Не сахар» и Red Angels, а также соло-гитарист Андрей Малинин, вокалистка группы Wednesday Адель Старостина и солист «Группы номер 5» Федор Сорокин.

- В прошлом году наш Центр получил грант от Президентского фонда культурных инициатив, - напомнил Игорь Сандлер. - Целый год мы обучали наших детишек мастерству. Была проведена титаническая работа не только для того, чтобы поддержать талантливых детей, но и чтобы показать всему миру, что в России есть мощнейший культурный код, который живет и побеждает.

Кроме того, в этом году уже в 22-й раз прошел конкурс одаренных детей «Золотая нота».

- К сожалению, Россия отличается тем, что в нашей стране рок-музыка находится на обочине, - рассказал о сверхзадаче своих проектов Игорь Сандлер. - У нас в стране, по сути, торжествует рок-поэзия, а такие жанры, как джаз-рок, прогрессив-рок, блюз, хард, фанк, альтернатива, инди и многие другие, в России мало представлены. Между тем, я в 60-70-е на них вырос.

Участники проекта «Золотая Нота: трамплин для талантов» выступят на SANDLERFEST на ВДНХ 20 августа 2023 года. В рамках фестиваля будет отмечаться Год Сергея Рахманинова, чьи произведения прозвучат в разных обработках — в том числе и в исполнении гитариста Дмитрия Четвергова, Большого симфонического оркестра, звезд Большого и Мариинского театров. Также на фестивале выступят Николай Носков, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Алексей Козлов и группа «Арсенал», «Мастер», Артур Беркут и многие другие исполнители.

- Игорь Сандлер делает очень благое дело, и я поддерживаю все его начинания! - заявил на пресс-конференции Дмитрий Четвергов. - Его молодым ученикам я всегда с удовольствием готов дать советы. Воспользуюсь этой возможностью и сейчас: раз уж вы занялись музыкой, то продолжайте! То, что вы сегодня исполнили - это замечательно. Теперь можно создавать целый отдельный фестиваль одаренной молодежи.

Мариам Мерабова пожелала участникам проекта ставить перед собой правильные задачи и не стремиться к достижению популярности любой ценой.

- Задача взрослого человека - думать и нести ответственность за будущее, - подчеркнула она. - Мне всегда это очень сложно. Мы хотели быть музыкантами, а информации у нас было мало. Сейчас время поменялось, и многие стремятся в шоу-бизнес, ставя в приоритет не музыку, а деньги и славу. Это кошмарная деформация и тупиковый путь. Хочу призвать наставникам помочь детям поглубже заглянуть в то, чем занимаются.

Певица Елена Максимова порадовалась тому, как начинания Игоря Сандлера приобретают все большие масштабы.

- Вижу ребят, которые растут на «Золотой ноте», - восхитилась Елена Максимова. - Я не знаю других конкурсов, на которых можно отпеть, потом прийти вновь и улучшить свой результат. Хочу пожелать новому поколению завоевать свою аудиторию.

Продюсер Евгений Кобылянский обратил внимание на то, что наставники центра Игоря Сандлера помогают участникам проекта «Золотая нота: трамплин для талантов» сформировать хороший вкус.

- Стремиться надо к мастерству, чтобы зазвучала музыка, - констатировал Евгений Кобылянский. - Мы развиваем у подростков вкус и честное отношение к искусству. Хочу пожелать им максимально выразить себя в музыке, любить ее и развиваться дальше.

Главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов отметил:

- Люди, которые делают такие мероприятия, заслуживают памятника из чистого золота. Потому что каждый символ и каждое слово, которое говорят этим прекрасным детям, потом отзовется и в них, и в следующих поколениях. Люди растут культурно и духовно, и, слава Богу, именно этим надо заниматься.

Актер Александр Носик обратил внимание на то, что у подопечных центра Игоря Сандлера в жизни есть цель, в отличие от многих их сверстников:

- Сегодня я встретил в центре Игоря Сандлера юную звезду в белой рубашке, с гитарой и с целью в глазах. Ребята, которые приходят сюда, не воспитываются на лозунгах, а занимаются серьезным делом, и их оценивают профессионалы.

После этого слово было предоставлено самим детям, которые вкратце рассказали, как они увлеклись роком и как оказались в проекте «Золотая нота: трамплин для талантов». Большинство из них признались, что занимаются рок-музыкой «полжизни» (например, шесть лет из двенадцати), а правильно сориентироваться помогли родители, тоже выросшие на такой музыке. Один из юных музыкантов признался, что музыка для него сродни молитве.

- Когда Бог не слышит, люди начинают петь, - прокомментировал эти слова Игорь Сандлер. - Музыка — это тончайшая энергия, недаром люди начинают смеяться и плакать, даже слыша звук инструментов. Я рад, что наши дети понимают, что такое рок-культура.

Сформировать группы из детей нам было очень непросто — мы проделали колоссальную работу. Отрадно, что у нас в стране поддерживаются такие культурные инициативы. Когда Уинстону Черчиллю во время войны принесли на утверждение бюджет страны, он удивился, почему так мало средств выделяют на культуру. Ему возразили, что идет война, а он ответил: а за что тогда мы воюем? Благодаря такой политике в Великобритании впоследствии появились такие группы, как Beatles.

Фото – Михаил БРАЦИЛО

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