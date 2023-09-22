14 октября в концертном зале «Москва» состоится Первая Музыкальная Премия телеканала СТС Kids «Супер Лайк Шоу». Это уникальный проект для детей и подростков, в котором звёздные блогеры страны будут бороться за звание лучшего артиста.

Победители будут определены в следующих номинациях: «Любимка года», «Лучшая песня», «Коллаб года», «Лучший клип», «Звездная семья», «Любимый блогер», по которым уже сейчас идет активное зрительское голосование.

На церемонию приглашены именитые звезды сцены и экрана: Дмитрий Дибров, Татьяна Арнтгольц, Лазарев Сергей, Оксана Самойлова, Эвелина Бледанс, Влад Топалов, Владимир Левкин с супругой Марусей и дочерью Никой, НЮША, Катя Гордон, Надя Ручка, Валерия Ланская, Глюкоза, Регина Тодоренко. Некоторые из них и будут вручать на сцене награды победителям.

В числе гостей также заявлены звезды Рунета: Victoriaportfolio, Диана Астер, Арина Дубкова, Александр Белькевич, Арина Данилова, Ваша Маруся, Дмитрий Тарасов, Вика Андриенко, Амирчик, Аслан Шукаша, Женяша Ларионова.

Вести церемонию Первой Музыкальной Премии «Супер Лайк Шоу» будут: популярнейший блогер и певица Настя Кош, которая входит в топ-5 самых «подписываемых» блогеров в России, с аудиторией более 40 миллионов человек, в паре с модным видеоблогером и певцом Владом Кобяковым. Сменять их на сцене в роли ведущих станут лауреаты телевизионной премии ТЭФИ Kids Настя Князева и Вова Левченко, а также музыкант, певец, сын солиста группы «Руки Вверх!» Энджел Жуков и блогер и певица Марьяна Локель.

«Супер Лайк Шоу» соберет главных кумиров современных детей и подростков! Гостей церемонии встретят: Милана Хаметова, Настя Кош, Милана Филимонова, Alenka Star Be, Viki Show, KIKIDO, Mia Boyka, Юля Гаврилина, Влад Кобяков, а также Таисия Скоморохова, ELIZABETT, Мария Янковская, Бэтси, ZEЧИПСЫ... и многие другие!

В этот день на «Острове мечты», где и расположен КЗ «Москва», дети и подростки смогут увидеть своих кумиров, услышать любимые хиты и попасть на экраны ТВ. Церемония премии выйдет в эфире телеканала СТС Kids.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.