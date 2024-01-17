Дмитрий Дибров стал ведущим шоу на ТНТ

Телеведущий Дмитрий Дибров подписал с ТНТ эксклюзивный контракт, по условиям которого в течение 2024 года будет работать только с этим телеканалом.

В частности, Дмитрий Дибров вместе с Ольгой Бузовой станет ведущим нового шоу «Это нормально?», которое выходит на ТНТ в феврале. В нем две команды, мужская и женская, играют в нестандартную игру.

Это ток-шоу, участники которого угадывают, что жители нашей страны считают нормальным, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы. Например: нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать в кредит телефон за 100 000 рублей, не работать до 30 лет или эксплуатировать животных в цирке. Побеждает тот, кто дал больше правильных ответов, причем правильным считается ответ, который совпал с мнением большинства жителей России. Мнение большинства канал ТНТ узнал в результате социологического опроса 6500 жителей городов России в возрасте 18-44 лет, который проводился специально для шоу «Это нормально?».

В студию также придут звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально ли они живут и нормальные ли решения принимают. Каждый из пяти острых вопросов выпуска – это то, о чем россияне нередко задумывались сами, но боялись честно ответить самим себе. «Это нормально» - единственное шоу в стране, где откровенно и без купюр участники признаются, что для них нормально, а что нет.