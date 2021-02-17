Дмитрий Дюжев стал коллекционером картин

17 февраля 2021 года на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA состоялась премьера клипа Нины Шацкой на песню «Вышло время безумных страстей». Для дивы русского романса это первая работа с поэтом Михаилом Гуцериевым. Музыку к композиции написал Андрей Мисин.

«Вышло время безумных страстей» — это очень лёгкая и понятная женская история. Нельзя назвать ни одного яркого артиста на нашей эстраде, который бы не сотрудничал с Михаилом Гуцериевым. У него замечательные песни и безумно красивые клипы. Создание и песен, и видео с Михаилом Сафарбековичем — это всегда очень яркий творческий процесс. Участие Дмитрия Дюжева в этой работе было моей идеей, и я благодарна, что мне дали её осуществить», — рассказала Нина Шацкая.

Главные роли в клипе сыграли Нина Шацкая и Дмитрий Дюжев, где Дмитрий — богатый коллекционер картин, а Нина — неприступная красавица, изображённая на холсте. Частая смена антуража и костюмов, необычная хореография помогают зрителю максимально погрузиться в историю влюблённых и прочувствовать путь перевоплощения героини из неприступной красавицы в любящую женщину.

Вышло время безумных страстей,

Где слова про одно и то же.

Мы найдём диалог повзрослей,

Может, я тебе стану дороже…

«Когда Нина Шацкая впервые прислала мне песню «Вышло время безумных страстей», я услышал в ней доказательство невозможного: всё, что касается любви, возможно вопреки известным правилам! Я с радостью принял предложение стать героем этой прекрасной истории», — отметил Дмитрий Дюжев.

По словам режиссёра клипа Алины Верипя, поэзия Гуцериева наполнена изысканностью, шармом, интеллигентностью и утончённостью, проявляющихся как в его стихах, так и в музыке. Поэтическую философию автора режиссёр постаралась отразить в клипе яркими образами: необычные герои, невероятно красивые картины, потрясающие костюмы, движения танцоров — во всём идеал возвышенного и прекрасного.

«История и повествование клипа пришли сразу — просто сама песня очень мелодична. Как искусство, этот романс трогает до глубины души. Когда пришло предложение о работе, я сразу дала согласие. Для меня это большой опыт», — отмечает режиссёр.

С 17 февраля смотрите новый клип Нины Шацкой «Вышло время безумных страстей» на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA.

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