Дмитрий Горбунов представил антиутопию в стиле нон-фикшн «2022»

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«2022» — антиутопия в стиле нон-фикшн, с претензией на художественную литературу. Это удачная попытка соединения доказательной публицистики с художественным наивом, быть может несколько отягощённая сверхзадачей высказывания максимально высокого полёта.

Книга вышла в издательстве «Геликон Плюс».

Приобрести книгу можно в издательстве, книжном магазине «Циолковский» или в социальной сети ВК, непосредственно у автора.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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