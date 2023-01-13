Дмитрий Горбунов представил антиутопию в стиле нон-фикшн «2022»

«2022» — антиутопия в стиле нон-фикшн, с претензией на художественную литературу. Это удачная попытка соединения доказательной публицистики с художественным наивом, быть может несколько отягощённая сверхзадачей высказывания максимально высокого полёта.
Книга вышла в издательстве «Геликон Плюс».
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