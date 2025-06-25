Дмитрий Губерниев провел авторскую экскурсию «Зеленый маршрут» по территории ВДНХ

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев провел для журналистов и победителей конкурса в телеграмм-канале ВДНХ авторскую экскурсию на электрокарах «Зеленый маршрут», охватившую восемь самых зеленых точек Главной выставки страны.

Участники экскурсии посетили Экотропу, Мичуринский сад, Зеленый лабиринт, смотровую площадку в Ландшафтном парке, ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса». Кроме того, экскурсанты побывали на территории возле Музея кино, полюбовались легендарным фонтаном «Золотой колос» и посетили станцию лодочного проката «Алые паруса» на 3-м Каменском пруду. В ходе экскурсии Дмитрий Губерниев подробно рассказал о каждом из посещенных мест, а также в целом о Выставке и ее знаковых объектах.

«ВДНХ меняется вместе с Москвой в лучшую сторону. На Выставке появляется все больше и больше мест, которые можно посетить всей семьей. Я сам очень часто гуляю здесь и вижу горящие глаза детей, которые приходят сюда с родителями. Это самое главное и важное для нас. Мы стоим на фундаменте нашего прошлого и идем вперед, как это делает ВДНХ и Москва», – сказал Дмитрий Губерниев.

Авторская экскурсия и пресс-тур были приурочены к презентации нового сезона летних экскурсий на ВДНХ. По традиции Главная выставка страны подготовила большую программу.

«Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время года. Посетителей Выставки ждет насыщенная программа экскурсий, квестов и тематических прогулок, посвященных темам искусства, науки, истории и природы. В программе как разовые мероприятия, приуроченные к памятным датам, так и регулярные экскурсии выходного дня с сертифицированными экскурсоводами и познавательные поездки на брендированных электрокарах», – рассказал начальник Управления экскурсионной деятельности Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Олег Лобода.

Он отметил, что этим летом была запущена новая экскурсия-квест «Загадки ВДНХ» по территории Выставки. Она состоит из двух частей. В первой части гид поможет гостям сориентироваться на территории и научит считывать культурные коды ВДНХ, которые помогут в решении головоломок. Затем посетители самостоятельно исследуют Главную выставку страны: посмотрят архивные кинохроники в Музее ВДНХ, изучат исторические павильоны на Центральной аллее, исследуют знаменитые фонтаны и новые объекты, чтобы в конечном итоге разгадать как можно больше загадок и лучше узнать историю и архитектуру Выставки.