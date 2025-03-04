Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко сразились взглядами на новых персонажных материалах «Актерища»

KION представил персонажные постеры и видео сериала «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова («Дядя Леша», «Свободные отношения»). На них — Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко, сыгравшие главные роли в комедии о крепкой мужской вражде.

Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

Дмитрий Нагиев, актер:

«С сериалом «Актерище» мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне — «давайте покажем совсем другого Нагиева», и еще ни один человек не говорил — «а давайте вы сыграете самого себя». И в этом сериале режиссер настолько тонко и мудро подошел к работе, что он, отталкиваясь от образа, который я наработал за годы странствования по экранам, многое позаимствовал именно оттуда и взял в сценарий. Играть в таком материале было для меня наслаждением с самого начала. Сопротивлением было не переусердствовать, не переплакать и не перезлиться».

Антон Лапенко, актер:

«Кисляк любит все разбирать по полочкам и не стесняется высказывать резкие мнения — в этом я его понимаю. Иногда тоже хочется взглянуть на вещи под другим углом и сказать вслух то, о чем другие молчат. Только он делает это с таким острым, критическим взглядом, а у меня все больше через юмор и абсурд. Мне близка эта тяга копаться в деталях и искать скрытый смысл.

На съемочной площадке было весело, несмотря на всю эту мужскую вражду! Мы, конечно, пытались показать тяжесть отношений, но все это было с юмором. Дмитрий Нагиев — человек, с которым работать легко. Так что хоть и была напряженность между персонажами, на площадке царила скорее творческая энергия и легкость».