Сын Никаса Сафронова – Дмитрий, снявшийся в скандально известном фильме «Брат-3», невероятно расстроен отрицательными реакциями на трейлер фильма и негодованием известных персон, с которыми он имеет близкую дружбу.

«В связи со шквалом негативных отзывов, обрушившихся на меня со стороны критиков и уважаемых мной актеров, прошу убрать мое имя из титров картины», – заявил в своем обращении к продюсеру картины Юлии Переверзевой, актер Дмитрий Сафронов, снявшийся в одной из ролей полнометражного художественного фильма «Брат 3».

«По контракту я обязан быть на премьере фильма, но вот досмотрю ли я фильм до конца, это еще вопрос», – заявил актер.

«Брат 3» – дебютная полнометражная картина художника и режиссера Валерия Переверзева, производство кинокомпании «Улица Сергея Эйзенштейна».

В этом году фильм был представлен в Китае на выставке CICAF в Ханчжоу в составе объединенного стенда Made in Moscow, и в Пекине на круглом столе «Москва – город кино». В 2022 году фильм «БРАТ 3» был представлен в Индии в составе объединенного стенда MADE IN MOSCOW (IFFI GOA).

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