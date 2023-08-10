Дни казахского кино пройдут в Москве​​​​​​​

РОСКИНО продолжает программу зарубежных кинопоказов 2023 года бесплатными сеансами казахских фильмов в кинотеатре «Иллюзион» с участием актеров из Казахстана.

С 18 по 20 августа кинотеатр «Иллюзион» вновь ждет ценителей зарубежного кинематографа: РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует бесплатные показы казахских фильмов в рамках проекта «Дни зарубежного кино». В программу вошли пять картин – одни из наиболее ярких работ казахстанских кинематографистов за последнее десятилетие, отмеченных премиями международных кинофестивалей: драмы, исторические фильмы, комедия.

Показы откроются 18 августа драмой «Шал» («Старик) режиссера Ермека Турсунова. «Шал» – номинант международных премий и фестивалей Asia Pacific Screen Awards (2013г.) и Tallinn Black Nights Film Festival (2013 г.), а также российской кинопремии «Ника» (2014 г.). Фильм снят по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Картина рассказывает о небольшой семье, которая ведет обычную жизнь в далекой степи. Ермек Турсунов – режиссер, известный международному киносообществу: его фильмы неоднократно были представлены на международных киносмотрах, а фильм 2009 года «Келiн» («Невестка») попал в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм».

18 августа в официальной церемонии открытия Дней казахского кино примут участие исполнитель главной роли в картине «Шал» Ерболат Тогузаков и актриса фильма «Дорога к матери» Алтынай Ногербек.

Драма «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева – это история о силе материнской любви, которая помогла главному герою справиться с ударами судьбы. Картина получила премию Ak Ilbirs National Film Award (2017 г.) в категории «Лучший фильм Центральной Азии».

Также в программе – еще один фильм Акана Сатаева «Войско Мын Бала», обладатель двух премий международного кинофестиваля Fajr Film Festival (Иран, 2013 г.). Военная драма, богатая сложными батальными сценами, перенесет зрителя в первую половину XVIII века, переломную эпоху казахской истории, когда в кровопролитной войне с джунгарами единство казахского народа и героизм становятся решающей силой на пути к обретению свободы. Историческая драма вошла в лонг-лист номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (2013 г.). Также картина была показана в рамках Каннского кинорынка в 2012 году, где международные представители отметили высокий уровень кинопроизводства, трюков, актерской игры.

В рамках Дней казахского кино российские зрители увидят комедию «Ореховое дерево» режиссера Ерлана Нурмухамбетова. Это еще один фильм с богатой фестивальной историей. В 2015 году в рамках 20-го Пусанского международного кинофестиваля Busan International Film Festival (Южная Корея) картина получила главный приз в секции «Новые течения», а в 2016 году лента была показана в основной конкурсной программе 22-го Международного кинофестиваля азиатского кино в Везуле (Франция) и получила сразу два приза – Специальный приз международного жюри и Специальный приз кинокритиков. «Ореховое дерево» – это колоритная и аутентичная комедия про то, как жених, следуя древней традиции, решает выкрасть невесту, после чего начинаются приключения.

Биографическая драма «Мукагали» Болата Калымбетова, призер Tallinn Black Nights Film Festival (2021 г.) и номинант Международного фестиваля мусульманского кино в Казани (2022 г.), расскажет о последних годах жизни известного казахстанского поэта Мукагали Макатаева, яркого представителя казахской поэзии 60-70 годов XX века. Славу и признание он получил уже после смерти.

Программа:

«Шал» («Старик») (реж. Ермек Турсунов, 2012) – драма. Небольшая семья – старик, невестка и внук – ведет обычную и ничем непримечательную жизнь в далекой степи. Им нельзя ссориться, хотя их общение весьма ограничено. Им нужно уметь прощать и быть прозорливыми, чтобы не расплескать по дороге важные истины. Им важно жить по-людски и важно, чтобы старик успел передать своему внуку главные ценности этой жизни. Великая степная мораль о необходимости делать добро и не ждать в ответ благодарности, о неспешном и несуетном течении времени без жажды наживы и богатств, о неприхотливости и самодостаточности, о неразрывной связи с легендарным кочевым прошлым нынешних её наследников.

«Войско Мын Бала» (реж. Акан Сатаев, 2012) – историческая драма. Действие кинокартины происходит в первой половине XVIII века – в переломную эпоху казахской истории, когда в кровопролитной войне с джунгарами единство казахского народа и героизм становятся решающей силой на пути к обретению свободы.

«Дорога к матери» (реж. Акан Сатаев, 2016) – история о силе материнской любви, которая помогла главному герою справиться с ударами судьбы. Он демонстрирует невероятную стойкость духа, мужество, патриотизм и небывалую самоотверженность. Даже перед страхом смерти, он не теряет надежды воссоединиться с родным человеком – мамой.

«Ореховое дерево» (реж. Ерлан Нурмухамбетов, 2016) – комедия. Парень Габит собирается жениться на прекрасной девушке Айсулу. Следуя древней традиции, Габит с друзьями решает выкрасть невесту, и согласие невесты уже получено, но только её родители ничего не знают о намерениях молодых. Отсюда и начинаются приключения Габита, Айсулу и их друзей, которые заканчиваются грандиозным тоем – свадьбой.

«Мукагали» (реж. Болата Калымбетов, 2021) – биографическая драма о последних годах жизни известного казахстанского поэта Мукагали Макатаева.

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