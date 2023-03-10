«До дома ехать полчаса. До дома ехать восемь лет…»

18 марта в Москве состоится презентация медиапроекта, посвященного современной поэзии и авторской песни, «Настоящие в Политехническом». Старт проекту был дан 24 февраля, когда арт-кластер «Таврида» выпустил серию роликов, в которых общественные и политические деятели, артисты и поэты прочитали стихи о событиях в новых регионах России. Теперь стихи прозвучат вживую голосами авторов и приглашенных артистов, а площадкой станет легендарный читальный зал №3 Российской государственной библиотеки имени Ленина.

«Настоящие в Политехническом» – спецпроект арт-кластера «Таврида», призванный обратить внимание широкой аудитории на творчество современных поэтов, пишущих о событиях в новых регионах России.

«Это очень важный и во многом личный проект для нашей команды. Мы искренне верим, что происходящее сейчас в новых регионах России может и должно быть отражено в современной литературе, музыке, театре, кино, а самое главное, дойти до максимально широкого круга людей, – рассказывает Алёна Ракитина, продюсер, руководитель проектов по направлениям «литература, новые медиа и индустрия гостеприимства» арт-кластера «Таврида». – Особая сила и магия поэзии заключается в том, что она быстрее всех реагирует на любые события. Нашей задачей было собрать вместе на одной сцене знаковых современных поэтов, пишущих про «здесь и сейчас», и представить их массовому зрителю так, как никто не делал в нашей стране многие годы: ярко, масштабно, зрелищно но, главное, честно. Надеемся, что с 18 марта начнется новая веха современной поэзии, когда поэты постепенно начнут возвращать себе статус рок-звезд, собирающих целые стадионы».

Подготовка и разработка концепции медиапроекта началась в феврале в рамках проектной мастерской «Настоящие в Политехническом», которая прошла в Крыму на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида». В составе креативной группы – поэты Анна Ревякина, Алексей Шмелёв, Дмитрий Ларионов, Олег Демидов; музыканты Тёма Куба, Ксения LEBEDEVA и Сергей Нихаенко; редактор Алексей Портнов; режиссерско-постановочная группа и продюсеры арт-кластера «Таврида». Цель командной работы – предложить зрителю новое прочтение поэтических вечеров, которые когда-то были традиционными и собирали широкую аудиторию в стенах Политехнического музея и других площадок.

«Настоящие в Политехническом» – это очень честная история, наполненная разными эмоциями и глубоко затрагивающая каждого. Ядром и ключевым смыслом будут поэты, разные, каждый в своём стиле. А всё происходящее вокруг только мягко дополнит эти образы. Да, мы используем и технологии, и возможности современной сценографии. Но при этом постараемся сохранить суть, – рассказывает Андрей Елсаков, главный режиссёр-постановщик арт-кластера «Таврида». – Для подготовки проекта мы собрали креативную группу: здесь и поэты, те, кто несет глобальные смыслы, здесь и представители режиссерско-постановочной группы, которые собирают всю эту историю по кусочкам, чтобы в результате объединить в музыкально-литературную композицию. Здесь и авторы песен, которые параллельно создают музыкальные произведения для постановки. По итогам двух дней работы мы уже имеем готовый сценарий, понятную концепцию, которая сложилась и на режиссерском, и на литературном уровне».

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