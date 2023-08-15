До фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» осталось несколько дней

С 17 по 21 августа в Крыму рядом с Судаком, в бухте Капсель, пройдет юбилейный фестиваль «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь). В этом году он пройдет под обновленным названием – Фестиваль молодого искусства. В сердце молодежно-просветительского курорта страны соберутся более 3 500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Зрителей ждут 5 разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт.Молодость» и фестиваль достижений российской науки. Зрителей и участников ждут 5 насыщенных дней, масса впечатлений и возможностей для развития и самореализации.

Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и творческих индустрий; блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов, представители студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции. Впервые одной из центральных площадок Фестиваля «Таврида.АРТ» выступит Академия «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»), где пройдет выставка «Искусство и спорт», а также на площадке которой развернется фестиваль кино.

Соорганизаторами Фестиваля станут более 300 молодых людей из 89 регионов страны — волонтеры фестиваля «Таврида.АРТ». Они улучшат свои профессиональные навыки и получат уникальный практический опыт работы в организации мастаного всероссийского события.

В качестве зрителей фестиваля приглашены жители и гости республики Крым, студенты из России и Зарубежья, сотрудники ключевых предприятий̆, ведомств и министерств, в том числе военнослужащие, врачи, учителя и работники социальной сферы. Зарегистрированные зрители, получившие приглашение на личную почту, смогут бесплатно посетить ключевые события фестиваля «Таврида.АРТ» с 17 по 20 августа.

По случаю 5-летия фестиваля программа будет выстроена особым образом. Пять дней – пять ключевых фестивалей внутри общей программы. Главное, чему будут посвящены все форматы фестиваля, – демонстрация достижений молодых российских творцов и профи самых разнообразных направлений деятельности. Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» по традиции станет фестивалем фестивалей и объединит на одной площадке Фестиваль зрелищных искусств, ярмарку-фестиваль «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство», Фестиваль кино и Музыкальный фестиваль.

В рамках фестиваля «Наука как искусство» молодые российские ученые, инженеры, приборостроители и IT-специалисты презентуют новинки российских разработок (софт, автомобилестроение, новые программные продукты). В рамках образовательной программы пройдут форматы для ученых, специалистов и художников-исследователей, а для обширной аудитории – популярный лекторий, встречи с кураторами, художниками, учеными, мастер-классы. В рамках Фестиваля также пройдет презентация инновационного электросамоката, возможностей лазерных технологий и современного автомобилестроения.

Ключевым мероприятием станет иммерсивный спектакль «Мир вокруг нас», где создатели обратят внимание широкой публики на возможности современных технологий и на то, как существенно они упрощают нашу обыденную жизнь, а также ответят на злободневный вопрос об анализе качеств сельскохозяйственной продукции и лекарств. Кроме того, среди прочих форматов большая роль будет отведена современной атомной промышленности – один из ключевых партнеров проекта «Таврида.АРТ» – Госкорпорация «Росатом» проведет серию мероприятий и интерактивных шоу, где зрителям будут представлены возможности плазменных двигателей и технологий VR.

Фестиваль зрелищных искусств соберет представителей классического, уличного, танцевального и пластического театров. Здесь пройдет совершенно новый проект – конкурс «Царевна-частушка», где нейроматрешку обучат частушкам. Также состоится презентация проекта «Настоящие». На одной сцене соберутся поэты, авторы и музыканты, которые на языке искренности и правды будут говорить о событиях наших дней. «Настоящие» – спецпроект, призванный обратить внимание широкой аудитории на патриотическое творчество современных поэтов. Старт проекту был дан 24 февраля, когда звезды эстрады, общественные и политические деятели прочитали стихи, в которых нашли отражение чувства и переживания, боли и простые житейские радости людей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Белгорода.

В рамках театральной программы фестиваля на сцене будет представлена премьера постановки «Сталевары». Труппа «Театра Труда» покажет искреннюю производственную драму о дружбе, любви, зависти, ненависти, самопожертвовании во благо общей цели. Постановка «Сталевары» — это новое прочтение пьесы языком современного театра в сотрудничестве с электронным музыкантом и видеохудожником. Также в театральной программе фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» состоится показ спектакля «Руслан и Людмила» Независимого театра «Трикстер», спектакль «Карусель» Санкт-Петербургского коллектива «Театральные технологии». Кроме того, к юбилею выдающегося русского драматурга Александра Островского в образовательном павильоне, названным в честь писателя, пройдет премьера театральной постановки «Островский».

В рамках фестиваля зрелищных искусств состоится показ спектаклей от уличных театров VOKRUG, «Пластилиновый дождь» и «За углом».

Ярмарка-фестиваль «Арт.Молодость» станет уникальной площадкой для реализации дизайнерской одежды и мерча, предметов искусства, интерьерных предметов и книг. Выставка-променад пройдет на территории арт-кластера «Таврида» в период с 17 по 20 августа. Она соберет на одной площадке покупателей и продавцов, которых объединяет любовь к современному искусству, моде и уютным предметам быта. Цель ярмарки — интегрировать талантливых молодых творцов, создающих уникальный продукт, в общий современный контекст, помочь им найти возможность для реализации своего продукта, а также познакомить потребителей-любителей необычного и нетипичного искусства с новыми брендами и именами.

Одним из ключевых событий Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», несомненно, станет музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. Хэдлайнерами фестиваля станут такие звезды как Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин, SHAMAN и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы. Специальными гостями Фестиваля станут Народные артисты России Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

В этом году не обойдется без традиционного и любимого многими зрителями шоу резидентов «Тавриды», который символично называется – «Навстречу фестивалю». Шоу станет определенным высказыванием молодых певцов, возможностью показать свое творчество широкой публике и рассказать о ключевых и знаковых моментах в жизни – о любви к семье, Родине, искусству. Зрители услышат уже знакомые хиты, а также новые авторские композиции. Среди молодых артистов на сцену Фестиваля выйдут: Сергей Нихаенко, RETUNEC, Ефим Фейгензон, Эрик Ахметов, София Воронина, LEBEDEVA, ALLERGIA, Дима Пермяков, Владимир Бабенко и другие.

В рамках музыкального фестиваля состоится гала-концерт международного конкурса авторов русской песни «АвторА!». Международный конкурс авторов русской песни «АвторА!» громко заявил о себе на «Тавриде» в августе 2022 года, когда инициатор проекта Игорь Матвиенко дал старт проекту. С тех пор в течение года авторы со всего мира принимали участие в основном конкурсе и пяти дополнительных творческих заданиях. Авторитетное жюри из мира шоу-бизнеса и культуры помогали песням состояться, а авторам — стать известными на всю страну благодаря своим произведениям. Среди участников конкурса были и врачи, и учителя, юристы, айти-специалисты, сотрудники Росгвардии, был даже повар-итальянец.

Автором идеи конкурса «АвторА!» является Игорь Матвиенко, российский композитор, продюсер, Народный артист России. К проекту присоединились звезды российской эстрады, которые выбрали песни конкурсантов для собственного репертуара. В их числе Любовь Успенская, Хабиб, Иванушки International, Виктория Дайнеко, SHAMAN, Юлианна Караулова, Валерия, группа «Фабрика» и другие известные артисты.

Главное событие конкурса — гала-концерт — пройдет на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Зрители смогут насладиться песнями финалистов конкурса в исполнении суперзвезд и призеров творческих заданий. В рамках суперфинала конкурса на главной сцене фестиваля также выступят Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Митя Фомин, Мия Бойко, группа «Фабрика» и другие популярные российские артисты.

В рамках музыкального фестиваля также пройдет гала-концерт молодых российский рок-звезд – финалистов конкурса «Нашествие. Молодые ветра, где выступят 5 финалистов и хедлайнеры – Денис Майданов, группа «7Б» и приглашенный гость MAYVL. Молодые исполнители познакомят публику с авторской музыкой в жанрах рок, поп-рок, фолк-рок и других.

На главной сцене состоится премьера музыкального патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь» - это трилогия, посвященная сильным русским женщинам. Тем, которые «и коня на скаку остановят, и в горячую избу войдут».

Первая история расскажет о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая история — о женщине военном хирурге. Третья часть спектакля расскажет о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО. Все части спектакля основаны на реальных историях.

Одним из главных событий музыкального фестиваля «Таврида.АРТ» станет шоу-признание, посвященное народному артисту РФ – Олегу Газманову. Молодые музыканты – резиденты арт-кластера – исполнят кавер-версии легендарных хитов мэтра российской эстрады. В программе также примут участие группа Uma2rman, SHAMAN, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Родион Газманов и группа GREENKEVICH.

В рамках фестиваля кино на площадке «Таврида.АРТ» будут представлены предпремьерные показы российских фильмов и сериалов, пройдет масштабный фестиваль регионального кино, а также будет запущена специальная программа про российские и советские фильмы, которые должен увидеть каждый. Кроме того, в программе Фестиваля курс по созданию мобильного контента в партнерстве с VK, а также совместная программа с киностудией «Союзмультфильм». Участники смогут познакомиться с режиссерами и продюсерами, снимающими российские фильмы и доккино, первыми увидеть проекты, которые скоро выйдут на экраны и подискутировать на тему увиденного. Среди прочего, участники посмотрят и обсудят фильм «14+. Продолжение» и познакомятся со спецпроектом ТАСС «Великая Отечественная в хронике ТАСС».

Открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО» станет одним из самых значимых событий в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». Специально оборудованный павильон станет площадкой для презентаций лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций и учебных заведений страны. Тема этого сезона «Было. Есть. Будет» отражает развитие творчества, образования и культурного кода каждого участника выставки. Конструкция площадью 3500 квадратных метров и 12 метров высотой будет расположена между пляжем «Ракета» и академией «Меганом». Более 20 партнеров готовят уникальные выставочные стенды, в их числе представители регионов, творческих вузов страны, арт-резиденций и многие другие.

Традиционный карнавал на фестивале «Таврида.АРТ» — Арт-шествие — пройдет в новом качестве. Праздничная колонна воплотит многогранные образы и культурные особенности России. В 2023 году арт-шествие пройдет под флагом России и отразит в себе весь колорит необъятной страны от Калининграда до Камчатки. В цветах триколора участники увидят васильковое поле, белых медведей, Кремлевскую звезду и другие узнаваемые символы. Новый маршрут пройдет на территории молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ».

Напомним, на Фестивале «Таврида.АРТ» в 2022 году в шествии было задействовано три праздничные платформы, а участниками арт-парада стали более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах. Карнавальное движение прошло по семи знакомым локациям «Тавриды» и продемонстрировало главные культурные ценности многонациональной России.

Главные шоу и ключевые события образовательной программы «Таврида.АРТ» можно будет увидеть онлайн из любой точки мира. Трансляции будут доступны в социальных сетях арт-кластера «Таврида».

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