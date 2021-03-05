«До мурашек»: 16-летний Гарик Зебелян покорил Филиппа Киркорова

Кто только не исполнял культовый трек Селин Дион “I Wanna Run To You”, но сделать это так, чтобы растрогать весь зал и сорвать бурные овации в конце, удавалось далеко не каждому. А если честно – почти никому.

Однако 16-летний талант из Сочи Гарик Зебелян способен и не на такое. Его проникновенный голос и мелодичный тембр покоряют с первых нот не только его поклонников, но и членов строгого жюри. Как это и получилось в очередной раз.

Так, во время очередного раунда проекта «Ну-ка все вместе!» Гарик исполнил знаменитую песню так, что лишь ему удалось поднять все жюри и собрать максимальное из возможных количество баллов. «До мурашек» – пожалуй, лучшая фраза, которой можно охарактеризовать выступление Гарика. Пение парня до слёз растрогало даже самого Филиппа Киркорова, который одним из первых поднялся, чтобы оценить вокальные способности Зебеляна. Да и остальные члены жюри не стали скупиться на похвалу, отметив, что вокалист прекрасно владеет голосом, а в его пении чувствуется душа.

Напомним, что 16-летний Гарик Зебелян является одним из участников “КТО ТЫ House”, первого музыкального дома, созданного Татьяной Тур, которая на съемках «КТО ТЫ?!» и рассмотрела талант парня, забрав его под свою опеку, предложив контрактные условия и став его продюсером.

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