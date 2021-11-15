До закрытия всероссийского питчинга IVI Originals для начинающих сценаристов остается 2 недели

1 декабря 2021 года завершится прием заявок на сценарный питчинг, в котором могут принять участие студенты профильных вузов со всей России. Авторы лучших идей получат шанс запустить их в разработку для IVI Originals — департамента по производству собственного контента.

Конкурс, стартовавший 18 октября, нацелен на открытие новых талантов среди молодежи. Для студентов, обучающихся по направлению сценарное мастерство/драматургия, — это уникальный шанс воплотить свои идеи в жизнь и выйти на прямой контакт с российской киноиндустрией. Для того, чтобы принять участие, необязательно иметь на руках готовый сценарий: в заявке необходимо указать идею сериала и краткое описание до 2 тысяч знаков.

«Очень приятно, что бренд IVI вызывает такое доверие у молодежи. Мы получаем огромное количество заявок, география которых поражает: разброс по всей России от Калининграда до Хабаровска. Нам предстоит сделать очень сложный отбор из множества ярких и интересных работ», — рассказывает Вадим Соколовский, директор IVI Originals.

В середине декабря будут подведены итоги. Лучшие проекты войдут в шорт-лист конкурса, а их авторы будут приглашены на питч, где они смогут представить свои проекты и получить комментарий от представителей IVI Originals и партнеров — лидеров сериальной индустрии: компаний «Среда», Star Media, Hype Film, ZoomProduction, INEYProduction, а также шоураннеров и сценаристов Андрея Золотарева, Алексея Казакова и других. Имя победителя, который получит главный приз — запуск своего собственного проекта в производство IVI Originals, будет объявлено после презентации работ.

Прием заявок продлится до 1 декабря. Принять участие можно на сайте https://pitch.ivi.ru .

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