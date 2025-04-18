Доброта и красота объединились – состоялась презентация проектов на тему воспитания и материнства

В семейном ресторане «Андерсон» прошла неформальная встреча блогеров и журналистов с участницами конкурса «Миссис Москва» и его бессменным организатором, президентом фонда «Планета женщин» Аллой Маркиной, а также – специальными гостями – самой известной семейной парой, отметившей 55-летие совместной жизни, – Юрием и Еленой Куклачёвыми.

Лидеры мнений узнали о том, что конкурс красоты среди мам-москвичек проходит в 1998 года, 17 мая состоится финал конкурса нынешнего года, что он направлен на поддержку женщин, акцентирует внимание на необходимости их гармоничного развития, реализации и уверенности в себе. Среди соискательниц титула традиционно большое количество многодетных матерей.

«Конкурс «Миссис Москва» для них – это возможность пообщаться, оглянуться вокруг, увидеть жизнь по-другому, подтянуться до нового уровня. Здесь женщины делятся друг с другом лучшим, словно переопыляются, – отметила Алла Маркина. – Что такое конкурс? Это умение увидеть красоту в себе и дарить её окружающим, это труд, это спорт, это отказ от привычной еды. Так, одна из участниц прошлых лет похудела на 50 килограммов, а после конкурса родила четвертого ребёнка и держит себя в форме. Наш конкурс про мечту и её осуществление».

В ходе разговора стало известно, что в конкурсе «Миссис Москва-2025» решила участвовать артистка «Театра кошек Куклачёва», почётный деятель искусств Москвы Марина Куклачёва. Этот шаг стал неожиданностью для всей династии, особенно для её свёкра – народного артиста РФ Юрия Куклачёва.

«Он когда узнал про это, сказал: «Уведут!», – улыбаясь, ответила Марина Куклачёва. – Нет, Юрий Дмитриевич, не волнуйтесь! Если серьёзно, у меня много ролей в жизни и на сцене, как актрисе, мне захотелось примерить на себя ещё одну. Такого в моей жизни не было. И я подумала, а почему бы и нет?».

Всем известно, что легенда мирового цирка воспитывает не только кошек, дрессировщик много лет занимается просветительской деятельностью, реализует авторские проекты – через свои книги и беседы воспитывает детей и взрослых, учит жить по законам доброты и совести. В рамках встречи проекта «Московское чаепитие» Юрий Куклачёв рассказал, что запустил онлайн-курсы «Академия доброты», и регистрируются на них люди со всего мира.