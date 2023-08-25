«Доктор Краснов» – многосерийная драма выходит на экраны телевизоров

С 24 августа подписчики медиаплатформы ВГТРК получат эксклюзивный доступ сразу ко всем сериям многосерийной медицинской драмы «Доктор Краснов». В главной роли Игорь Петренко. Также в сериале заняты: Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников и другие.

Заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов (Игорь Петренко) после огнестрельной травмы головы теряет память. Он не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела Краснов не в силах и готов работать даже медбратом. Начать всё заново оказывается непросто: герой с ужасом узнаёт, что за эти десять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого. Сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами – бывшей женой Анной (Ольга Красько), развод с которой стёрся из его памяти, и коллегой Дашей (Александра Никифорова). А ещё - разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.