Документальный фильм Данила Мотина «Краткая история русской культуры» представили в студии общества «Знание»

В студии Российского общества «Знание» состоялся премьерный показ документального фильма Данила Мотина «Краткая история русской культуры», который был снят в рамках просветительского проекта Знание.Кино. Сейчас фильм, получивший поддержку Института развития интернета (АНО «ИРИ»), можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск», аудиоверсия фильма с 27 апреля доступна эксклюзивно в HiFi-стриминге Звук.
Премьерный показ документальной киноленты с элементами анимации открыл режиссер фильма, аспирант искусствоведческого факультета Института современного искусства Данил Мотин. «Символично, что сегодня я презентую фильм на сцене, где почти год назад проходил питчинг проекта «Умное кино» (переименован в Знание.Кино). Сейчас мне хочется поблагодарить Общество «Знание», Институт развития интернета и партнеров за то, что создаете возможности для нас, молодежи, чтобы реализовать свою идею и заявить о ней максимально масштабно на всю страну. Наш фильм — это не только моя история успеха, это дебют креативного продюсера, композитора, оператора, художника-постановщика, аниматоров и дизайнеров. Более того, благодаря вашей поддержке наш проект – это уже не только фильм, это и подкаст, и книга», – обратился к присутствующим режиссер и продюсер проекта.
В 2022 г. сценарий данного фильма стал одним из 35 победителей конкурса в рамках всероссийского просветительского проекта Знание.Кино Российского общества «Знание». «Фильм Данила – это пример того, как можно сделать красиво и увлекательно произведение на актуальную, нужную российскому обществу тему прямо сейчас. Он показывает нашу уникальность. В нем рассказывается, как Россия вбирала в себя традиции разных культур, как формировала свою идентичность, дарила миру выдающихся людей. И то развитие, которое получил фильм у партнеров, подтверждает, что в рамках проекта Знание.Кино создается качественный просветительский проект», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Идея фильма получила поддержку на реализацию замысла от одного из партнеров проекта Знание.Кино – Института развития интернета (АНО «ИРИ»). «Мы поддерживаем образовательные проекты, которые говорят с целевой аудиторией в легкой, увлекательной, нестандартной форме – так, что не замечаешь время, проведенное у экрана. Это как раз тот случай – проект будет интересен и детям, и молодежи, и взрослым. К тому же его можно будет не только посмотреть в интернете, но и послушать, а мы всегда за разнообразие форматов», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
С 27 апреля аудиоверсия фильма «Краткая история русской культуры» доступна эксклюзивно в HiFi-стриминге Звук в формате подкаста. Для удобства слушателей аудиоверсия разделена на три части и дополнена элементами саунд-дизайна, которые позволят тоньше почувствовать дыхание истории и перенестись в прошлое. Преимущество аудиоверсии фильма в ее доступности: слушать подкаст можно параллельно занимаясь делами. «Краткая история русской культуры» – это документальный фильм с элементами анимации, приглашающий зрителей совершить путешествие сквозь века – от Крещения Руси до наших дней, – и узнать, как наша страна вбирала в себя традиции разных культур, формировала свою аутентичность и вписывала новые имена в мировое наследие. В проекте упоминаются свыше 208 фамилий известных артистов, художников, писателей, поэтов, режиссеров, меценатов и других людей, внесших свой вклад в развитие российской культуры и искусства.
Напомним, 25 января 2023 года во время встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина со студентами Данил Мотин лично рассказал о своем проекте главе государства и предложил интегрировать документальные фильмы в образовательный процесс. Он также поделился с главой государства историей своей семьи: параллельно работе над фильмом он занимался воспитанием двух младших братьев и сестры, пока его мама с августа 2022 года по февраль 2023 года работала медсестрой в зоне СВО. Президент идею поддержал, а также поручил ответственным министерствам рассмотреть вопрос об оказании поддержки победителям проекта Российского общества «Знание».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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