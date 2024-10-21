Документальный фильм «Кресты» о легендарной тюрьме Санкт-Петербурга покажут онлайн

Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.

«Кресты» были созданы в 2020 году студией «Остров» по заказу телеканала «Россия» и стали первым российским документальным фильмом, который был приобретен Netflix в том же году – с тех пор он был доступен для просмотра только на этой платформе. С 2022 года «Кресты» также стал доступен на медиаплатформе «Смотрим».

«Кресты» – первый фильм из цикла «История российских тюрем», в который также вошли документальные фильмы «Владимирский централ» и «Бутырка». Два эти фильма входят в линейку KION Originals и доступны в онлайн-кинотеатре KION. В ближайшее время они также станут доступны на медиаплатформе «Смотрим».

«Фильм “Кресты” стал первым в цикле «История российских тюрем”. В первую очередь это исторический цикл, который позволяет показать зрителю разные периоды, которые происходили с нашей страной. Но также мы показываем, как живут по ту сторону свободы в наши дни – и рассказываем не только про судьбы осужденных, но и сотрудников. В фильме “Кресты” нам удалось запечатлеть уникальное событие – масштабный переезд из старого здания тюрьмы в новое. Это историческое событие, уходящая натура и редкая режиссерская удача», – поделилась режиссер фильма и креативный продюсер неигрового контента онлайн-кинотеатра KION Ангелина Ашман.

Фильм «Кресты» признан лучшим полнометражным фильмом на Открытом фестиваль документального кино «Россия», а также отмечен на международных фестивалях Near Nazareth Film Festival (Израиль) и 36th Warsaw Film Festival (Польша).