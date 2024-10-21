РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноДокументальный фильм «Кресты» о легендарной тюрьме Санкт-Петербурга покажут онлайн

Документальный фильм «Кресты» о легендарной тюрьме Санкт-Петербурга покажут онлайн

editor
By editor
68
Kresty

Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.

«Кресты» были созданы в 2020 году студией «Остров» по заказу телеканала «Россия» и стали первым российским документальным фильмом, который был приобретен Netflix в том же году – с тех пор он был доступен для просмотра только на этой платформе. С 2022 года «Кресты» также стал доступен на медиаплатформе «Смотрим».

«Кресты» – первый фильм из цикла «История российских тюрем», в который также вошли документальные фильмы «Владимирский централ» и «Бутырка». Два эти фильма входят в линейку KION Originals и доступны в онлайн-кинотеатре KION. В ближайшее время они также станут доступны на медиаплатформе «Смотрим».

«Фильм “Кресты” стал первым в цикле «История российских тюрем”. В первую очередь это исторический цикл, который позволяет показать зрителю разные периоды, которые происходили с нашей страной. Но также мы показываем, как живут по ту сторону свободы в наши дни – и рассказываем не только про судьбы осужденных, но и сотрудников. В фильме “Кресты” нам удалось запечатлеть уникальное событие – масштабный переезд из старого здания тюрьмы в новое. Это историческое событие, уходящая натура и редкая режиссерская удача», – поделилась режиссер фильма и креативный продюсер неигрового контента онлайн-кинотеатра KION Ангелина Ашман.

Фильм «Кресты» признан лучшим полнометражным фильмом на Открытом фестиваль документального кино «Россия», а также отмечен на международных фестивалях Near Nazareth Film Festival (Израиль) и 36th Warsaw Film Festival (Польша).

Предыдущая статья
«Творчество моего отца должно жить!» Александр Круг прокомментировал перевоплощение участников шоу «Ярче звёзд»
Следующая статья
Зелёный фестиваль объединил 10 тыс. человек со всего Крыма

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru